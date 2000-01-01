Головин тащит «Монако» в Лигу чемпионов! Как дела у наших легионеров в Европе и Азии

Еженедельный обзор игры российских футболистов за границей
Новый выпуск традиционного цикла.
Александр Головин — победный гол с «Ниццей» помог «Монако» одержать пятую победу подряд
Российский полузащитник сыграл в двух матчах Лиги 1 на прошлой неделе: забил «Ницце» и принял участие в победе над «Сент-Этьеном» (4:1). Александр провёл на поле 79 и 58 минут соответственно, а его «Монако» одержало шестую победу подряд.
Денис Черышев — не спас за 27 минут «Валенсию» от поражения в Примере и проиграл Кубок Испании
31-летний полузащитник сыграл рекордное время в 2022 году за «Валенсию» в матче с «Вильярреалом». В финале Кубка Испании с «Бетисом» Черышев на поле не появился.
Алексей Миранчук — провёл два матча на скамейке
«Аталанта» без россиянина победила «Венецию» (3:1), а затем сыграла вничью с «Торино» (4:4).
Александр Кокорин — снова в запасе
На прошлой неделе «Фиорентина» вылетела от «Ювентуса» (0:2) из полуфинала Кубка Италии и уступила «Салернитане» (1:2) в Серии А. На этой — влетели «Удинезе» (0:4). Вот что значит не выпускать Кокорина! Три матча он провёл в запасе.
Фёдор Кудряшов — не помог «Антальяспору» взять седьмую победу кряду
Шестиматчевая победная серия «Антальяспора» прервана. Защитник провёл 90 минут в игре с «Кайсериспором», а его клуб сыграл вничью (1:1).
Магомед-Шапи Сулейманов — уступил «Карагюмрюку»
Шапи отметился высокой точностью передач в матче с «Карагюмрюком» (92%). Нападающий провёл 67 минут на поле и результативными действиями не отметился. Для него это уже седьмой матч без забитых мячей или голевых пасов.
Фёдор Чалов — прервал безголевую серию за «Базель»
Если в понедельник, 18 апреля, Чалов не появился в матче со «Сьоном», то с «Люцерном» вышел на 26 минут и забил, прервав серию из пяти игр без голов. Теперь у форварда четыре мяча и один ассист в 10 встречах.
Владислав Лёвин — отметился «горчичником» со «Слованом» Либерец
Россиянин вышел на замену на 83-й минуте, а на 86-й схлопотал жёлтую карточку (первую за «Словацко»). В матче с «Викторией Пльзень» Лëвин остался в запасе.
Юрий Лодыгин — пропустил три мяча от АЕКа
Российский вратарь отыграл весь матч с АЕКом и пропустил три мяча (первый ему забил Гжегож Крыховяк). Команда Лодыгина проиграла 2:3.
Никита Хайкин — пропустил четыре гола в трёх матчах
За семь дней российский вратарь сыграл три матча. Вместе с «Будё-Глимт» он вышел в финал Кубка, обыграв на стадии 1/2 финала «Викинг» (2:1). В чемпионате команда Хайкина выиграла у «Волеренги» (5:1) и уступила «Викингу» (0:2).
Евгений Шляков — УТА одержала вторую победу за пять матчей
Защитник провёл 90 минут в матче с «Киндией» (1:0), но результативными действиями не отметился. Шляков сыграл пятую игру подряд за клуб.
Григорий Морозов — вылетел из Кубка и забил в чемпионате Словении
Защитник остался вне заявки в матче с «Браво» (2:0), а в кубковой игре с «Копером» (0:1) провёл 90 минут. Во встрече с «Алюминием» провёл 64 минуты и набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».
Станислав Черчесов — стал чемпионом с «Ференцварошем»
24 апреля команда российского тренера досрочно выиграла чемпионат Венгрии благодаря победе над «Уйпештом» (2:1). За 29 туров «Ференцварош» набрал 62 очка и опередил «Кишварду» на 13 баллов.
Александр Жиров — сыграл все 90 минут в матче с «Нюрнбергом»
Защитник продолжает стабильно играть за «Зандхаузен». На прошлой неделе он провёл на поле 90 минут, а его клуб победил «Нюрнберг» со счётом 4:2.
Максим Рудаков — пропустил гол в матче с «Мариехамном»
Вратарь отыграл весь матч, а его команда разгромила СИК со счётом 5:1. После четырёх туров «Хонка» находится на четвёртой строчке в таблице чемпионата Финляндии.
Николай Обольский — прервал трёхматчевую серию без голов
Форвард провёл на поле 90 минут и отметился голом в матче с «Вальядолидом Б», который завершился вничью (3:3). В предыдущем туре Обольский сделал результативную передачу. Сейчас «Культураль Леонеса» идёт на 12-м месте в таблице.
Станислав Ильюченко – вышел на замену на 20-й минуте
Форвард заменил травмированного игрока в первом тайме. Таким образом, Ильченко сыграл за «Чонбук Хёндэ» три матча за семь дней, но результативными действиями не отметился.
Иппей Синодзука — сыграл 74 минуты
Синодзука получил рекордное игровое время за «Альбирекс Ниигата» с марта. Не попал в заявку на следующий матч. Команда экс-игрока «Спартака» занимает третье место после 12 туров.
Максимилиан Проничев — первый гол в 2022 году
Российский полузащитник «Энерги» провёл 90 минут в матче с «Локомотивом» из Лейпцига и забил гол. Через четыре дня Проничев сыграл 63 минуты с «Бабельсбергом» и заработал жёлтую карточку, как и в матче с «Локо».
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