За «наследство» Райолы будет борьба! Футболисты гениального агента стоят больше € 500 млн

Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Не стало одиозного агента Мино Райолы
Не стало одиозного агента Мино Райолы
Он представлял интересы многих топовых игроков. Теперь за его футбольное наследство развернётся нешуточная борьба. 
AMP-версия
Эрлинг Холанд, 21 год (трансферная стоимость — € 150 млн)
Эрлинг Холанд, 21 год (трансферная стоимость — € 150 млн)
Играет за дортмундскую «Боруссию». Контракт рассчитан до лета 2024 года.
Маттейс де Лигт, 22 года (трансферная стоимость — € 70 млн)
Маттейс де Лигт, 22 года (трансферная стоимость — € 70 млн)
Футболист «Ювентуса». Контракт истекает летом 2024 года.
Джанлуиджи Доннарумма, 23 года (трансферная стоимость — € 65 млн)
Джанлуиджи Доннарумма, 23 года (трансферная стоимость — € 65 млн)
Вратарь «ПСЖ». Контракт рассчитан до лета 2026 года.
Поль Погба, 29 лет (трансферная стоимость — € 55 млн)
Поль Погба, 29 лет (трансферная стоимость — € 55 млн)
Полузащитник «Манчестер Юнайтед». Контракт истекает летом 2022 года.
Марко Верратти, 29 лет (трансферная стоимость — € 55 млн)
Марко Верратти, 29 лет (трансферная стоимость — € 55 млн)
Полузащитник «ПСЖ». Контракт действует до лета 2024 года.
Стефан де Врей, 30 лет (трансферная стоимость — € 35 млн)
Стефан де Врей, 30 лет (трансферная стоимость — € 35 млн)
Защитник «Интера». Контракт до лета 2023 года.
Райан Гравенберх, 19 лет (трансферная стоимость — € 35 млн)
Райан Гравенберх, 19 лет (трансферная стоимость — € 35 млн)
Игрок «Аякса». Контракт до лета 2023 года.
Ирвин Лосано, 26 лет (трансферная стоимость — € 35 млн)
Ирвин Лосано, 26 лет (трансферная стоимость — € 35 млн)
Футболист «Наполи». Контракт истекает летом 2024 года.
Алессио Романьоли, 27 лет (трансферная стоимость — € 20 млн)
Алессио Романьоли, 27 лет (трансферная стоимость — € 20 млн)
Защитник «Милана». Контракт рассчитан до лета 2022 года.
Дензел Думфрис, 26 лет (трансферная стоимость — € 20 млн)
Дензел Думфрис, 26 лет (трансферная стоимость — € 20 млн)
Футболист «Интера». Контракт рассчитан до лета 2025 года.
Джастин Клюйверт, 22 года (трансферная стоимость — € 15 млн)
Джастин Клюйверт, 22 года (трансферная стоимость — € 15 млн)
Играет на правах аренды за «Ниццу». Рассчитана до июня 2022 года. Права принадлежат «Роме».
Генрих Мхитарян, 33 года (трансферная стоимость — € 10 млн)
Генрих Мхитарян, 33 года (трансферная стоимость — € 10 млн)
Полузащитник «Ромы». Контракт действует до лета 2022 года.
Хави Симонс, 19 лет (трансферная стоимость — € 3 млн)
Хави Симонс, 19 лет (трансферная стоимость — € 3 млн)
Футболист «ПСЖ». Контракт рассчитан до лета 2022 года.
Златан Ибрагимович, 40 лет (трансферная стоимость — € 4 млн)
Златан Ибрагимович, 40 лет (трансферная стоимость — € 4 млн)
Нападающий «Милана». Контракт истекает летом 2022 года.
Марио Балотелли, 31 год (трансферная стоимость — € 2,30 млн)
Марио Балотелли, 31 год (трансферная стоимость — € 2,30 млн)
Нападающий клуба «Адана Демирспор». Контракт истекает летом 2024 года.
За «наследство» Райолы будет борьба! Футболисты гениального агента стоят больше € 500 млн
Читайте также
«Спартак» близок к стыкам! Все топ-матчи выходных
«Спартак» близок к стыкам! Все топ-матчи выходных
Самые влиятельные футбольные агенты мира
Самые влиятельные футбольные агенты мира
Новый Месси? За «МЮ» дебютировал 17-летний пацан
Новый Месси? За «МЮ» дебютировал 17-летний пацан
Как российские игроки выступают за границей
Как российские игроки выступают за границей
Суперкомпьютер предсказал победителя АПЛ
Суперкомпьютер предсказал победителя АПЛ
Лучшие пенальти «паненкой» в истории
Лучшие пенальти «паненкой» в истории
⚽️ Бензема — машина! Уже 40 голов за сезон
⚽️ Бензема — машина! Уже 40 голов за сезон
«МС» и «Реал» сражаются в полуфинале! Первый тайм
«МС» и «Реал» сражаются в полуфинале! Первый тайм
Футболисты, бравшие ЧМ, ЛЧ и «Золотой мяч»
Футболисты, бравшие ЧМ, ЛЧ и «Золотой мяч»
Главная статистика полуфиналов Лиги чемпионов
Главная статистика полуфиналов Лиги чемпионов
Кто покинет «Челси» летом 2022 года
Кто покинет «Челси» летом 2022 года
Новые футболисты для «МЮ»: кого ищет тен Хаг?
Новые футболисты для «МЮ»: кого ищет тен Хаг?
Самые старые футбольные тренеры мира
Самые старые футбольные тренеры мира
Как Руни разрывал АПЛ
Как Руни разрывал АПЛ
Как команды Карпина играют против «Спартака» в РПЛ
Как команды Карпина играют против «Спартака» в РПЛ
Стадион трясётся из-за фанатов «Боки Хуниорс»
Стадион трясётся из-за фанатов «Боки Хуниорс»
© championat.com 2000–2022