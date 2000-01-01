За «наследство» Райолы будет борьба! Футболисты гениального агента стоят больше € 500 млн

Не стало одиозного агента Мино Райолы
Он представлял интересы многих топовых игроков. Теперь за его футбольное наследство развернётся нешуточная борьба.
Эрлинг Холанд, 21 год (трансферная стоимость — € 150 млн)
Играет за дортмундскую «Боруссию». Контракт рассчитан до лета 2024 года.
Маттейс де Лигт, 22 года (трансферная стоимость — € 70 млн)
Футболист «Ювентуса». Контракт истекает летом 2024 года.
Джанлуиджи Доннарумма, 23 года (трансферная стоимость — € 65 млн)
Вратарь «ПСЖ». Контракт рассчитан до лета 2026 года.
Поль Погба, 29 лет (трансферная стоимость — € 55 млн)
Полузащитник «Манчестер Юнайтед». Контракт истекает летом 2022 года.
Марко Верратти, 29 лет (трансферная стоимость — € 55 млн)
Полузащитник «ПСЖ». Контракт действует до лета 2024 года.
Стефан де Врей, 30 лет (трансферная стоимость — € 35 млн)
Защитник «Интера». Контракт до лета 2023 года.
Райан Гравенберх, 19 лет (трансферная стоимость — € 35 млн)
Игрок «Аякса». Контракт до лета 2023 года.
Ирвин Лосано, 26 лет (трансферная стоимость — € 35 млн)
Футболист «Наполи». Контракт истекает летом 2024 года.
Алессио Романьоли, 27 лет (трансферная стоимость — € 20 млн)
Защитник «Милана». Контракт рассчитан до лета 2022 года.
Дензел Думфрис, 26 лет (трансферная стоимость — € 20 млн)
Футболист «Интера». Контракт рассчитан до лета 2025 года.
Джастин Клюйверт, 22 года (трансферная стоимость — € 15 млн)
Играет на правах аренды за «Ниццу». Рассчитана до июня 2022 года. Права принадлежат «Роме».
Генрих Мхитарян, 33 года (трансферная стоимость — € 10 млн)
Полузащитник «Ромы». Контракт действует до лета 2022 года.
Хави Симонс, 19 лет (трансферная стоимость — € 3 млн)
Футболист «ПСЖ». Контракт рассчитан до лета 2022 года.
Златан Ибрагимович, 40 лет (трансферная стоимость — € 4 млн)
Нападающий «Милана». Контракт истекает летом 2022 года.
Марио Балотелли, 31 год (трансферная стоимость — € 2,30 млн)
Нападающий клуба «Адана Демирспор». Контракт истекает летом 2024 года.
За «наследство» Райолы будет борьба! Футболисты гениального агента стоят больше € 500 млн
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