«Спартак» приблизится к стыкам, а «Реал» оформит титул? Эти матчи нельзя пропустить

«Спартак» — «Крылья Советов», 1 мая, 14:00

Почему бы не начать воскресенье с матча «Спартака»? В 27-м туре в Москву приедут (или прилетят) «Крылья», которые неделю назад феерически влетели «Химкам» (1:4). Как и красно-белые, они попытаются реабилитироваться. К тому же «Спартаку» нужно отдалиться от зоны стыков.