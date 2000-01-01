«Спартак» приблизится к стыкам, а «Реал» оформит титул? Эти матчи нельзя пропустить

Матчи на этих выходных, которые нельзя пропустить
Нас ждёт очередной тур в чемпионатах! «Спартак» может приблизиться к стыкам, а «Реал» — оформить титул. Но это далеко не всё.
«Динамо» — «Урал», 30 апреля, 14:00 мск
Субботний игровой день откроет 27-й тур РПЛ. «Динамо» уже вряд ли догонит «Зенит», но второе место ещё нужно отстоять! И «Урал» точно не самый удобный соперник для этого — команда Игоря Шалимова бьётся за выживание.
«Ньюкасл» — «Ливерпуль», 30 апреля, 14:30 мск
На полчаса позже начнётся заруба в 35-м туре АПЛ. «Ливерпуль» отчаянно гонится за «Манчестер Сити», но может споткнуться о «Ньюкасл», у которого за спиной серия из четырёх побед в чемпионате.
«Краснодар» — «Ростов», 30 апреля, 16:30 мск
Ещё в 27-м туре РПЛ будет южное дерби! «Краснодар» лишился половины состава, но дома будет биться за победу. «Ростов» Карпина на ходу (четыре выигрыша подряд), а в прошлом туре команда одолела «Спартак». Кто кого?
«Реал» — «Эспаньол», 30 апреля, 17:15 мск
Тут всё просто: чемпионский матч «Реала». Если парни Карло Анчелотти наберут хотя бы одно очко, то гарантируют себе титул в Испании. И это за четыре тура до конца!
«Зенит» — «Локомотив», 30 апреля, 19:30 мск
Центральный матч 27-го тура РПЛ. «Зенит» может вплотную подобраться к четвёртому чемпионству подряд, но для этого нужно справиться с «Локомотивом», который ещё не потерял шансы зацепиться за топ-4.
«Спартак» — «Крылья Советов», 1 мая, 14:00
Почему бы не начать воскресенье с матча «Спартака»? В 27-м туре в Москву приедут (или прилетят) «Крылья», которые неделю назад феерически влетели «Химкам» (1:4). Как и красно-белые, они попытаются реабилитироваться. К тому же «Спартаку» нужно отдалиться от зоны стыков.
«Эвертон» — «Челси», 1 мая, 16:00 мск
В это трудно поверить, но «Эвертон» с дорогим составом и тренером Фрэнком Лэмпардом уже в зоне вылета! В 35-м туре АПЛ легенде «Челси» необходимо побеждать свою родную команду.
«Милан» — «Фиорентина», 1 мая, 16:00 мск
Параллельно состоится заруба в 35-м туре Серии А. «Милану» после подарка от «Интера» нужно удержать первое место, а «Фиорентина» вовсю борется за выход в Лигу Европы. А если на поле ещё выйдет и Александр Кокорин, то зрелище будет что надо!
«Вест Хэм» — «Арсенал», 1 мая, 18:30 мск
«Арсенал» близок к триумфальному возвращению в Лигу чемпионов, но сбавлять обороты нельзя! И хуже соперника для этого не найти — «Вест Хэм» рвётся в Лигу Европы, где, как показал этот сезон, способен добраться до полуфинала. Плюс это лондонское дерби!
«Удинезе» — «Интер», 1 мая, 19:00 мск
Продолжение чемпионской гонки в Италии. «Интер» отстаёт от «Милана» и не имеет права терять очки. Поэтому в матче с середняком «Удинезе» в 35-м туре команду Симоне Индзаги устроят только три очка.
«Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити», 1 мая, 19:30 мск
В АПЛ тоже отличная борьба за титул. «Сити» после нескольких осечек снова в порядке, но опережает «Ливерпуль» всего на одно очко. А «Лидс» пока не обезопасил себя от вылета, поэтому в 35-м туре будет сражаться.
«Марсель» — «Лион», 1 мая, 21:45 мск
Напоследок Франция. Чемпион там уже известен, но это не повод не посмотреть, как в 35-м туре будут зажигать «Марсель» и «Лион». Эти команды практически всегда выдают шоу.
«Спартак» приблизится к стыкам, а «Реал» оформит титул? Эти матчи нельзя пропустить
Читайте также
Самые влиятельные футбольные агенты мира
Новый Месси? За «МЮ» дебютировал 17-летний пацан
Как российские игроки выступают за границей
Суперкомпьютер предсказал победителя АПЛ
Лучшие пенальти «паненкой» в истории
⚽️ Бензема — машина! Уже 40 голов за сезон
«МС» и «Реал» сражаются в полуфинале! Первый тайм
Футболисты, бравшие ЧМ, ЛЧ и «Золотой мяч»
Главная статистика полуфиналов Лиги чемпионов
Кто покинет «Челси» летом 2022 года
Новые футболисты для «МЮ»: кого ищет тен Хаг?
Самые старые футбольные тренеры мира
Как Руни разрывал АПЛ
Как команды Карпина играют против «Спартака» в РПЛ
Стадион трясётся из-за фанатов «Боки Хуниорс»
«Спартак» против Карпина, другие топ-игры уик-энда