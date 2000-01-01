Кто они — самые влиятельные футбольные агенты мира?
Именно они выбивают лучшие контракты и эксклюзивные условия для топ-футболистов мира.
Киа Джурабчан
Бизнесмен родом из Ирана проворачивает трансферы многих бразильских футболистов. С ним сотрудничали Давид Луис, Коутиньо, Маркиньос, Фелипе Андерсон.
Джонатан Барнетт
Именно Барнетт в 2013 году продал Гарета Бэйла в «Реал» за € 101 млн. Также среди его клиентов нынешние звезды АПЛ: Лофтус-Чик, Маунт, Грилиш. Со всеми компания Барнетта заключала контракты ещё во время выступлений по юношам.
Фолькер Штрут
Главный агент в мире немецкого футбола: ведущие футболисты Бундеслиги, а также немцы в других чемпионатах сотрудничают именно с ним. Это Деотшанкюль Юпамекано, Тони Кроос.
Жорже Мендеш
Главным клиентом компании является Криштиану Роналду, но, помимо португальца, в списке есть и не менее знаменитые фамилии: с агентом сотрудничали Жозе Моуринью, Анхель Ди Мария, Фалькао, Жоау Феликс, многие португальские звезды.
Пини Захави
Этот агент из Израиля помог «ПСЖ» подписать Неймара, а также сыграл важную роль в переходе Давида Алабы в «Реал» не так давно. Также с ним сотрудничает Роберт Левандовски: поляк пока не сменил клуб, но каждый сезон о трансфере расходятся слухи.
Мино Райола
Холанд, Ибрагимович, де Лигт, Погба, Балотелли, Верратти — среди клиентов Мино одни топы и звёзды. Для своих футболистов Райола выбивает шикарные условия, а для себя — мощные комиссионные.
Мино Райола и компания: кто входит в топ самых влиятельных агентов мира?
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