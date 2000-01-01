Роналду — лучший в АПЛ по голам дома. Настоящий король «Олд Траффорд». Видео
Очередной, 14-й гол, забил в игре с ««Брентфордом» (3:0). Смотрим, как это выглядело с трибуны домашней арены «Манчестер Юнайтед». Включите звук, чтобы услышать мощное SIIIUUU!
Видео — соцсети «МЮ» @ManUtd ►►
Видео — соцсети «МЮ» @ManUtd ►►
Это гол с пенальти стал для Роналду 18-м в сезоне и 14-м на «Олд Траффорд». Вот уж кому родные стены помогают!
Среди всех игроков чемпионата Англии это лучший результат. Дальше идут:
→ Сон Хын Мин («Тоттенхэм») — 13 голов
→ Мохамед Салах («Ливерпуль») — 11 голов
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→ Сон Хын Мин («Тоттенхэм») — 13 голов
→ Мохамед Салах («Ливерпуль») — 11 голов
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«Спасибо, ребята. Ваша поддержка невероятно важна для нас. Наша цель – становиться лучше каждый день, чтобы мы могли добиться того, чего мы все хотим: славы для «Манчестер Юнайтед»!»
— после матча Криштиану обратился к болельщикам через соцсети.
Роналду — лучший в АПЛ по голам дома. Настоящий король «Олд Траффорд». Видео
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