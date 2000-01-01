Роналду — лучший в АПЛ по голам дома. Настоящий король «Олд Траффорд». Видео

Это гол с пенальти стал для Роналду 18-м в сезоне и 14-м на «Олд Траффорд». Вот уж кому родные стены помогают!

Среди всех игроков чемпионата Англии это лучший результат. Дальше идут:

→ Сон Хын Мин («Тоттенхэм») — 13 голов

→ Мохамед Салах («Ливерпуль») — 11 голов



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