Рекордные 5 финалов ЛЧ для Анчелотти: от стамбульского чуда до подвига Рамоса
У Анчелотти уже есть опыт победы над «Ливерпулем» в финалах ЛЧ.
2003-й: «Милан» — «Ювентус»
В полуфинальном противостоянии «Милан» сумел пройти «Интер», а в финальном матче — по пенальти обыграть «Ювентус».
2005-й: «Милан» — «Ливерпуль»
Легендарное стамбульское чудо тоже случилось при Анчелотти. Его «Милан» шикарно вёл в счёте к перерыву, но потом что-то надломилось: 3:0 превратились в 3:3, а серия пенальти не задалась.
2007-й: «Милан» — «Ливерпуль»
В этом финале команда Карло Анчелотти наконец взяла своё без дополнительного времени и пенальти: спасибо дублю Пиппо Индзаги.
2014-й: «Реал» — «Атлетико»
Этот финал тоже можно было бы записывать в проигранные, если бы не Серхио Рамос и его 92:48. Счёт был сравнен, игра перешла в овертайм, где «Реал» уже дожал соперника.
2022-й: «Реал» — «Ливерпуль»
В 2022-м Анчелотти в третий раз сыграет против «Ливерпуля» в финале ЛЧ. Был и победный опыт, и болезненное поражение, но теперь он во главе другой команды и сыграет против совершенно иного «Ливерпуля».
Кого обошёл Карло Анчелотти?
По четыре финала Лиги чемпионов в активе у сэра Алекса Фергюсона, Юргена Клоппа (включая 2022 год) и Марчелло Липпи.
Уникальное достижение Анчелотти в ЛЧ! Обошёл Липпи и сэра Алекса по количеству финалов
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