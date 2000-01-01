24 года в одном клубе — и не надоело! Главные футболисты-однолюбы в АПЛ

Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»)

С 14 лет Скоулз начал тренироваться в «МЮ», а впервые вышел на поле за основную команду в сезоне-1994/1995. Следующие 16 лет прошли в стане «красных дьяволов», а после завершения карьеры Скоулз вернулся в клуб ещё на сезон.