Кто из футболистов чемпионата Италии отдал одному клубу всю карьеру?
Список не заканчивается на одних Мальдини и Тотти.
Паоло Мальдини («Милан»)
25 лет Паоло Мальдини провёл в «Милане», а если посмотреть чуть дальше — то всю жизнь. Его отец выступал за этот клуб, его сын прошёл академию добрался до основы, а сам Паоло сейчас работает техническим директором «Милана».
Франко Барези («Милан»)
Всю карьеру Франко Барези провёл в «Милане»: с 1977-го по 1997-й он сыграл за клуб более 700 матчей. Его брат Джузеппе в это же время играл за принципиального соперника — «Интер».
Джампьеро Бониперти («Ювентус»)
Легенда туринского клуба не только провёл здесь всю спортивную карьеру (1946-1961), но остался в структуре «Ювентуса»: 19 лет был президентом клуба, а затем стал почётным президентом.
Джачинто Факкетти («Интер»)
18 лет в миланском «Интере» — такой была футбольная карьера Джачинто Факкетти. За это время он смог выиграть два Кубка европейских чемпионов и четыре чемпионата Италии.
Сандро Маццола («Интер»)
Летом 1961 года Маццола дебютировал за «Интер» в возрасте 18 лет и так и остался в клубе до окончания карьеры в 1977-м.
Джузеппе Бергоми («Интер»)
Более 700 матчей во всех турнирах сыграл этот защитник за миланский «Интер». На это ему потребовалось 20 лет: с 1979 по 1999 год.
Джанпаоло Беллини («Аталанта»)
Всю свою скромную спортивную карьеру Беллини провёл в родной «Аталанте»: с 1986 по 1998 год был в академии клуба, а затем с 1998-го по 2016-й выступал за основу.
Франческо Тотти («Рома»)
25 лет в «Роме» сделали Франческо Тотти самым легендарным игроком в истории клуба. Он по праву получил прозвище Император Рима.
Не Тотти единым! Легенды «Ювентуса», «Милана» и «Интера», отдавшие клубу всю карьеру
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