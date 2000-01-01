Не Тотти единым! Легенды «Ювентуса», «Милана» и «Интера», отдавшие клубу всю карьеру

Паоло Мальдини («Милан»)

25 лет Паоло Мальдини провёл в «Милане», а если посмотреть чуть дальше — то всю жизнь. Его отец выступал за этот клуб, его сын прошёл академию добрался до основы, а сам Паоло сейчас работает техническим директором «Милана».