От зада обезьяны до свинки Пеппы: самые странные татуировки футболистов
Фантазия у некоторых футболистов превышает все разумные пределы.
Эдерсон — смайлик за ухом
Голкипер «Ман Сити» носит за ухом эмодзи: смайлик, вероятно, помогает ему никогда не унывать.
Артур Боруц — задница обезьяны на пупке
Не очень понятно, что именно хотел воплотить вратарь «Легии» этой татуировкой, но уже несколько лет он носит на животе обезьяну, повернувшуюся к миру задом.
Райан Мэйсон — угрюмая мама
Бывший игрок «Тоттенхэма» и сборной Англии носит на предплечье портрет мамы, однако выражение её лица не такое уж и радушное…
Альберто Джилардино — свинка Пеппа
Чемпион мира в составе сборной Италии решил обзавестись изображением известной мультяшной свинки на руке.
Серхио Агуэро — «Кун Агуэро» на эльфийском
Агуэро очень любит сагу Толкина «Властелин колец», поэтому решил нанести на тело надпись рунами тенгвар: правда, она всего лишь означает его прозвище и фамилию.
Фернандо Торрес — «Фернандо» на эльфийском
Фернандо Торрес ушёл недалеко: у него на руке написано его же имя на эльфийском языке.
Андрес Д'Алессандро — своё лицо и фамилия
Аргентинец Андрес Д'Алессандро решил не заморачиваться с языками и просто набил свою фамилию прямо под портретом себя любимого.
Урош Витас — отпечаток лица любимой женщины
Защитник белградского «Партизана» Урош Витас стал известен не успехами в футболе, а татуировкой: он решил набить на теле очертания глаз, носа и губ своей любимой, и получилось как минимум очень пугающе.
Рахим Стерлинг — автомат
Зачем Стерлингу нужно было изображение оружия на одной из ног — неизвестно. Возможно, это отсылка к силе удара, но она максимально непрозрачная.
У вратаря сборной Польши зад обезьяны на животе! Самые странные тату футболистов
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