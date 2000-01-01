Футболисты, которых продавали слишком уж дёшево
В этих сделках есть и победители, и проигравшие.
Эрлинг Холанд, «Боруссия» Д — «Манчестер Сити»
Сумма компенсации: € 75 млн
Рыночная стоимость на тот момент (здесь и далее — по версии Transfermarkt): € 150 млн
Рыночная стоимость на тот момент (здесь и далее — по версии Transfermarkt): € 150 млн
Кристиан Эриксен, «Тоттенхэм» — «Интер»
Сумма компенсации: € 27 млн
Рыночная стоимость на тот момент: € 90 млн
Рыночная стоимость на тот момент: € 90 млн
Алексис Санчес, «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
Сумма компенсации: € 34 млн
Рыночная стоимость на тот момент: € 70 млн
Рыночная стоимость на тот момент: € 70 млн
Рафаэль Варан, «Реал» — «Манчестер Юнайтед»
Сумма компенсации: € 40 млн
Рыночная стоимость на тот момент: € 70 млн
Рыночная стоимость на тот момент: € 70 млн
Тибо Куртуа, «Челси» — «Реал»
Сумма компенсации: € 35 млн
Рыночная стоимость на тот момент: € 65 млн
Рыночная стоимость на тот момент: € 65 млн
Набиль Фекир, «Лион» — «Бетис»
Сумма компенсации: € 19,75 млн
Рыночная стоимость на тот момент: € 60 млн
Рыночная стоимость на тот момент: € 60 млн
Эдуардо Камавинга, «Ренн» — «Реал»
Сумма компенсации: € 31 млн
Рыночная стоимость на тот момент: € 55 млн
Рыночная стоимость на тот момент: € 55 млн
Тьяго, «Бавария» — «Ливерпуль»
Сумма компенсации: € 22 млн
Рыночная стоимость на тот момент: € 48 млн
Рыночная стоимость на тот момент: € 48 млн
Дуван Сапата, «Наполи» — «Аталанта»
Сумма компенсации: € 12 млн
Рыночная стоимость на тот момент: € 45 млн
Рыночная стоимость на тот момент: € 45 млн
Криштиану Роналду, «Ювентус» — «Манчестер Юнайтед»
Сумма компенсации: € 15 млн
Рыночная стоимость на тот момент: € 45 млн
Рыночная стоимость на тот момент: € 45 млн
Звёзды футбола, которых покупали за копейки. Продешевили не меньше, чем с Холандом
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