Огненные дерби двух столиц: как «Зенит» и «Спартак» громили друг друга

Топ самых результативных битв «Зенита» и «Спартака»
За последние 10 лет в этом противостоянии случилось множество громких матчей.
«Зенит» 2:3 «Спартак», 6.05.2012
Захватывающий матч на «Петровском» омрачил радость «Зенита» от победы в чемпионате России. Сразу после поражения от принципиального соперника сине-бело-голубым выдали золотые медали.
«Зенит» 5:0 «Спартак», 11.08.2012
Спустя несколько месяцев «Спартак» вновь приехал в Петербург биться, но все пять мячей залетели именно в ворота красно-белых. Отличились Канунников, Широков, Быстров и дважды — Файзулин.
«Спартак» 2:4 «Зенит», 30.11.2012
Осенью «Спартак» огорчали уже новоприбывшие легионеры: Халк отличился один раз, Витсель — два, ещё один мяч — на счету Романа Широкова.
«Зенит» 4:2 «Спартак», 28.09.2013
В этом матче клубы устроили настоящую перестрелку: стоило «Зениту» выйти вперёд, как «Спартак» тут же сравнивал счёт. В концовке сине-бело-голубым всё-таки удалось дожать соперника — помогли голы Шатова и Данни.
«Спартак» 4:2 «Зенит», 10.11.2013
Хет-трик Юры Мовсисяна (с 33-й по 48-ю минуты) позволил «Спартаку» победить «Зенит»: голы Халка и Александра Кержакова не помогли.
«Зенит» 5:2 «Спартак», 16.04.2016
Начало матча ярче провёл «Спартак», дважды выйдя вперёд, но одержать победу это не помогло. Голы Халка, Витселя, Дзюбы, Маурисио и Хави Гарсии похоронили надежды красно-белых.
«Зенит» 4:2 «Спартак», 02.10.2016
В этот раз «Зениту» помогли победить два гола с пенальти: точные удары нанесли Кришито и Жулиано. С игры отличились Дзюба и Витсель.
«Зенит» 5:1 «Спартак», 6.08.2017
Про этот матч потом спели на мотив трека Ленинграда: «Сделал «Зенит» в Питере пять!» Кокорин, Ерохин, Кришито и Кузяев не пощадили гостей, а в концовке Ребров ещё и забил в свои ворота.
«Зенит» 7:1 «Спартак», 24.10.2021
В 2021 году «Зенит» повысил ставку: 5:1 на «Газпром-Арене» уже случались, даёшь больше! По дублю оформили Азмун и Мостовой, Клаудиньо и Ерохин отличились с игры, а Дзюба забил бывшей команде с пенальти.
Огненные дерби двух столиц: как «Зенит» и «Спартак» громили друг друга
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