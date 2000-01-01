С кем рассталась «Боруссия» при Марко Ройсе?
Уже 10 лет он выступает за «Боруссию», а топ-футболисты приходят и уходят.
Марио Гётце
Гётце из стана чёрно-жёлтых пришлось провожать дважды: в 2013-м — в «Баварию», в 2020-м — в ПСВ.
Роберт Левандовски
С Левандовским у Ройса сложился великолепный дуэт в атаке: два сезона они регулярно забивали с передач друг друга. Но в 2014-м Роберт не стал подписывать новый контракт и бесплатно ушёл в «Баварию».
Матс Хуммельс
Хуммельс также устроил себе мюнхенский вояж с 2016-го по 2019-й, но после этого вернулся в «Боруссию».
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пять сезонов Ройс и Обамеянг играли бок о бок и прославились как дортмундские Бэтмен и Робин из-за весёлого празднования голов.
Илкай Гюндоган
Гюндоган пришёл в «Боруссию» на сезон раньше Ройса, а покинул клуб в 2016-м.
Генрих Мхитарян
Три сезона Мхитарян и Ройс успешно взаимодействовали в полузащите, пока Генриха не продали в «Манчестер Юнайтед».
Кристиан Пулишич
16-летнего Пулишича «Боруссия» подписала в 2015-м, а уже в 2019-м смогла продать за € 64 млн.
Джейдон Санчо
Санчо и Ройс играли вместе с 2017 по 2021 год, пока Джейдон не перешёл в «Манчестер Юнайтед» за £ 73 млн.
Эрлинг Холанд
Холанд стал первым после Левандовского форвардом, которому удалось снять проклятие «девятки» и много забивать. Но он бы априори не задержался в Дортмунде надолго: 2,5 года — уже большой срок.
Все уйдут, а я останусь. Кого из звёзд проводил Марко Ройс за 10 лет в «Боруссии»
Читайте также
Самые результативные встречи «Спартака» и «Зенита»
Самые странные татуировки футболистов
Самые высокооплачиваемые спортсмены мира — 2022
Эволюция игровой формы «Спартака» с 2005 года
Самые яркие покеры в АПЛ
Вратарь хотел выпендриться, но карма его настигла
Какие клубы сражаются за ЛЧ
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб
Футболисты, которых покупали за копейки
Корова прервала футбольный матч. Да-да, корова
По цене Холанда. Футболисты, купленные за € 75 млн
Юрию Сёмину — 75! Все титулы тренера
Кто сыграет в Лиге чемпионов — 2022/2023
7 футболистов с полным комплектом медалей ЧМ
Футболисты-однолюбы в АПЛ
Самые успешные тренеры в истории футбола