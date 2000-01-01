От перекошенного Роналду до деда Бекхэма. Самые странные памятники футболистам

Бюст Криштиану Роналду в аэропорту Мадейры

Легендарный бюст Роналду в аэропорту Мадейры стал не только мемом в интернете, но и настоящей достопримечательностью острова. В 2018-м мем-скульптуру заменили на более качественную работу.