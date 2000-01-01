Самые результативные финалы Лиги Европы нашего века
Получится ли финал-2022 таким же, как и матчи из этой подборки?
2001: «Ливерпуль» — «Алавес» — 5:4
В первом же финале Кубка УЕФА нового века команды устроили перестрелку на девять мячей. К перерыву «Ливерпуль» вёл 3:1, но «Алавес» быстро сравнял, и разбираться пришлось в овертайме.
2002: «Фейеноорд» — «Боруссия» Дортмунд — 3:2
На следующий год битву устроили команды из Нидерландов и Германии. «Фейеноорд» смог победить благодаря дублю ван Хойдонка и голу Томассона.
2003: «Селтик» — «Порту» — 2:3
На дубль Хенрика Ларссона португальцы ответили голами Дерлея и Дмитрия Аленичева. В овертайме Дерлей забил уже победный мяч.
2006: «Мидлсбро» — «Севилья» — 0:4
В 2006-м «Севилья» ещё не была таким экспертом по Кубку УЕФА, но легко справилась с «Мидлсбро»: по голу забили Луис Фабиано и Кануте, дубль оформил Мареска.
2007: «Эспаньол» — «Севилья» — 2:2 (по пенальти 1:3)
Команды обменялись голами и в основное, и в дополнительное время, но победителя так и не выявили. В серии пенальти успешнее сработала «Севилья»: Пуэрта, Драгутинович и Кануте были точны.
2015: «Днепр» — «Севилья» — 2:3
«Днепр» открыл счёт в этой встрече, а затем сумел отыграться с 1:2, но испанский соперник оказался сильнее. Всё решил второй гол Бакки после 70-й минуты встречи.
2016: «Ливерпуль» - «Севилья» — 1:3
В первом тайме Старридж своим голом подарил команде Клоппа надежду на победу, но опытнейшая «Севилья» оформила камбэк: один мяч забил Гамейро, дубль сделал Коке.
2019: «Челси» - «Арсенал» — 4:1
На финал ЛЕ в Баку не смог отправиться Генрих Мхитарян, но смог бы он помочь «Арсеналу» — вопрос. Во втором тайме дубль за «Челси» оформил Эден Азар, по голу забили Оливье Жиру и Педро.
2020: «Севилья» — «Интер» — 3:2
Ещё один результативный финал с участием «Севильи» завершился в её пользу. Антигероем финала стал Лукаку: он сумел открыть счет в матче, он же и забил решающий автогол.
В Лиге Европы отжигала не только «Севилья». Кто ещё много забивал в финалах?
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