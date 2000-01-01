Как топ-футболисты появлялись на киноэкране?
Некоторые звёзды даже начали актёрскую карьеру после завершения спортивной.
Джибриль Сиссе
Знаменитую сцену из фильма «Такси 4» помнит каждый футбольный фанат: главный герой Даниэль подвёз Джибриля Сиссе на матч «Марселя» и высадил прямо на футбольном поле.
Зинедин Зидан
В списке достижений Зидана есть не только три Лиги чемпионов подряд, но и роль в игровом кино: в картине «Астерикс на Олимпийских играх» известный футболист и тренер сыграл Нумеродиса.
Эрик Кантона
Кантона дебютировал в кино ещё до завершения карьеры игрока, в 1995 году, в фильме «Любовь в лугах». Позднее он снялся в фильме «Елизавета» и многих других картинах, а фильм «В поисках Эрика» получил номинацию на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
Неймар
В 2016 году Ней появился в роли самого себя в фильме «Три икса: Мировое господство», а через несколько лет выбил себе роль в любимом сериале «Бумажный дом».
Дэвид Бекхэм
Помимо камео, у Бекхэма были и настоящие роли в кино: в фильме Гая Ричи «Меч Короля Артура» он объяснял герою, как заполучить то самое легендарное орудие, а в «Агентах А.Н.К.Л.» стал автомехаником.
Роналдиньо
В фильме «Кикбоксёр возвращается» Роналдиньо помогает натаскивать главного героя в тюрьме. Любопытно, что через пару лет футболист оказался за решёткой по-настоящему.
Пеле
В творческой карьере Пеле были не только камео в бразильских сериалах, но и серьёзные фильмы: футболист снялся в картине «Бегство к победе» о матче в оккупированном Париже во время Второй мировой.
Винни Джонс
Бывший игрок «Уимблдона», «Челси» и «Лидса» Винни Джонс вообще более известен как актёр, чем как футболист. Его кинодебют случился в картине «Карты, деньги, два ствола», после чего Джонс начал полноценную актёрскую карьеру.
Как известные футболисты играли в кино? Зидан был египтянином, а Бекхэм — механиком
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