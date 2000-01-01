Болельщик так достал Патрика Виейра, что тренер срубил его с ноги. Видео

Важнейший матч для «Эвертона» — с «Кристал Пэлас» — закончился камбэком хозяев — 3:2, победа позволила ливерпульцам остаться в АПЛ

После финального свистка болельщики высыпали на поле. Но команды ещё не успели уйти в подтрибунку. Один из болельщиков пристал к тренеру «Пэлас» Патрику Виейра. Смотрите в видео далее. ►►