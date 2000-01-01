Болельщик так достал Патрика Виейра, что тот срубил его с ноги
Отвратительный поступок фаната «Эвертона». Оригинал видео — «Твиттер». ►►
Важнейший матч для «Эвертона» — с «Кристал Пэлас» — закончился камбэком хозяев — 3:2, победа позволила ливерпульцам остаться в АПЛ
После финального свистка болельщики высыпали на поле. Но команды ещё не успели уйти в подтрибунку. Один из болельщиков пристал к тренеру «Пэлас» Патрику Виейра. Смотрите в видео далее. ►►
На пресс-конференции после матча Виейра отказался от комментариев
«Мне нечего сказать по этому поводу», — отметил француз. Хочется верить, что в дальнейшем обойдётся без подобных инцидентов.
Болельщик так достал Патрика Виейра, что тренер срубил его с ноги. Видео
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