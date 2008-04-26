Мог уехать в «Реал» и к Абрамовичу, а потом забивал «МЮ». Главные фото Дзагоева в ЦСКА

Дзагоев провёл в ЦСКА 15 лет! Галерея достижений
Вспоминаем карьеру Алана в московском клубе.
Ноябрь 2007: переход в ЦСКА
17-летний Дзагоев приехал в Москву из Тольятти: там он учился в академии им. Коноплёва, а потом играл за клуб «Крылья Советов-СОК».
26 апреля 2008 года: дебют за ЦСКА
Первое появление на поле произошло на Кубке Первого канала: Дзагоев на 78-й минуте заменил Юрия Жиркова в игре с донецким «Шахтёром». А вот в РФПЛ полузащитник сыграл чуть позже – в апреле, в матче с «Лучом-Энергией».
Май 2008: первый гол за ЦСКА и первый трофей
В начале мая Газзаев выпустил Дзагоева уже в основном составе – на игру с «Химками». Он сделал два ассиста, а потом забил и сам! Ему было 17 лет и 329 дней. А через неделю Дзагоев взял свой первый трофей – Кубок России. В финале с «Амкаром» он вышел на замену на 61-й минуте.
Сентябрь 2008: слухи про «Реал»
ЦСКА играл в Кубке УЕФА, где молодой Дзагоев блистал. Настолько, что его приехали просматривать представители «Реала». «Поставили вопрос так, что через год-два мы его заберём», – рассказывал Газзаев. Сам Дзагоев говорил, что ему не хватает физической подготовки для игры за такой клуб, а за границу он пока не стремится.
Июнь 2009: интерес из Англии
У Дзагоева не складывалось с Зико, который пришёл на смену Газзаеву – тренер даже отправлял игрока в дубль. Тогда пошли разговоры об Англии – мол, лично Роман Абрамович хочет приобрести его в «Челси». Алана смутили условия: с основой только тренировки, а игры – в Кубках, и то без гарантий.
Осень 2009: голы в ЛЧ
В официальных статьях УЕФА Дзагоева называли «юным, скромным и забивным», а также «звездой, которая зажглась». Всё потому, что той осенью он феерил: забивал в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» и «Интеру».
Май 2011: конфликт со Слуцким
Главный тренер ЦСКА сослал в дубль и выставил на трансфер главную звезду команды после кубкового матча с «Аланией». Сообщалось, что Дзагоев резко отреагировал на замечания тренера. Конфликт быстро уладили: полузащитник сказал, что эта ситуация научила его быть сдержаннее.
Лето 2012: ещё один интерес из Англии
На этот раз интерес был от «Тоттенхэма». Отец Дзагоева подтверждал его в интервью английским СМИ. «Но я говорю ему не спешить, – говорил он. – Вот, например, Юрий Жирков уехал в «Челси» и сел на скамейку». Но сам Алан хотел переехать: «Я был готов играть в Англии, готов к переезду. Но ЦСКА так и не получил официального предложения».
Сезон-2012/2013: первое чемпионство
«Ну всё — Кубок есть, Суперкубок есть, теперь чемпионат, – говорил тогда Дзагоев. – То есть в России всего добился. Но на этом не хочется останавливаться». В следующем сезоне ЦСКА снова взял чемпионство.
Сезон-2015/2016: золотой гол
В третьем чемпионстве ЦСКА Дзагоев принял важнейшее участие: в Казани он забил «Рубину» гол на 19-й минуте, который стал «золотым».
Сезон-2016/2017: череда травм
В этом сезоне Дзагоев почти не играл: за 9 месяцев он получил четыре травмы! Его беспокоило подколенное сухожилие, восстановление шло очень тяжело: только становилось лучше, он снова пропадал.
Травмы: весна 2017
Задняя поверхность бедра – проблемная часть Дзагоева. Впервые он травмировал её в 2013-м, а потом не раз получал повреждения именно этой области. В матче Россия – Бельгия Дзагоев покинул поле уже на 17-й минуте, после чего месяц восстанавливался, потом вышел на два матча и снова выбыл на 2,5 недели. Когда вернулся – опять пропал из-за рецидива.
Это 2,5 года его карьеры. Чаще всего его беспокоило бедро (в основном рецидивы старых травм), а ещё были проблемы с ахиллом и несколько переломов.
Май 2022: прощание
Дзагоев не так часто появлялся на поле в последнее время, а в конце апреля получил травму. Гендир ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Алан покинет клуб по окончании сезона: «Он футболист такого масштаба, что не должен сидеть на скамейке. У нас было джентльменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева в случае, если он будет мало играть».
Мог уехать в «Реал» и к Абрамовичу, а потом забивал «МЮ». Главные фото Дзагоева в ЦСКА
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