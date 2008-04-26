Мог уехать в «Реал» и к Абрамовичу, а потом забивал «МЮ». Главные фото Дзагоева в ЦСКА

Лето 2012: ещё один интерес из Англии

На этот раз интерес был от «Тоттенхэма». Отец Дзагоева подтверждал его в интервью английским СМИ. «Но я говорю ему не спешить, – говорил он. – Вот, например, Юрий Жирков уехал в «Челси» и сел на скамейку». Но сам Алан хотел переехать: «Я был готов играть в Англии, готов к переезду. Но ЦСКА так и не получил официального предложения».