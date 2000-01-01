«Титулы — наша цель». Новый тренер «МЮ» удивил всех в первый приезд на «Олд Траффорд». Видео

Эрик тен Хаг приехал на домашнюю арену «Манчестер Юнайтед», посетил музей и столовую, познакомился с персоналом и журналистами. Многие не ожидали такого близкого контакта с тренером.

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