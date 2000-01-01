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Шакира и Пике действительно расстались?
Шакира и Пике действительно расстались?
Собрали все подробности скандальной истории.
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Из-за чего якобы расстались Шакира и Пике?
Из-за чего якобы расстались Шакира и Пике?
Громкую новость опубликовало издание El Periodico. По их информации, Шакира и Пике расстались после 11 лет отношений из-за того, что футболист изменял своей возлюбленной.
Что сейчас с Жераром?
Что сейчас с Жераром?
Как пишут в СМИ, Пике часто уезжает из дома один и ходит по ночным клубам. El Periodico утверждает, что Шакира застала его с другой женщиной.
Во всём виноват Рики Пуч?
Во всём виноват Рики Пуч?
Журналисты отмечают, что Жерар наслаждается тусовками не один, а в компании молодого одноклубника: вместе с ним проводит время 22-летний воспитанник клуба Рики Пуч.
Пике и Шакира никогда не были женаты
Пике и Шакира никогда не были женаты
Несмотря на наличие двоих сыновей, Пике и Шакира никогда официально не оформляли отношения, поэтому при расставании не будет громкого бракоразводного процесса.
СМИ уже неоднократно разлучали пару
СМИ уже неоднократно разлучали пару
Насколько правдивы нынешние слухи? Несколько лет назад Пике уже обвиняли в изменах с бывшей подругой Нурией Томас, однако эта информация не подтвердилась.
Шакира выпустила трек про разбитое сердце
Шакира выпустила трек про разбитое сердце
«Не говори мне, что ты сожалеешь, это звучит искренне, но я хорошо тебя знаю, и я знаю, что ты лжёшь», – с такими строчками вышла недавняя песня Шакиры Te Felicito, что считают косвенным подтверждением расставания.
Шакира и Пике никогда не комментировали слухи
Шакира и Пике никогда не комментировали слухи
Пара никак не комментирует слухи о расставании, что делала и раньше. Так что правда это или нет, покажет только время.
Распадается самая красивая пара в футболе! Пике и Шакира реально всё?
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