Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира
«Манчестер Юнайтед» всё ещё дороже соседей из «Сити».
10. «Тоттенхэм Хотспур»
Стоимость: $ 2,35 млрд
Операционный доход: $ 127 млн
Операционный доход: $ 127 млн
9. «Ювентус»
Стоимость: $ 2,45 млрд
Операционный доход: $ 26 млн
Операционный доход: $ 26 млн
8. «Челси»
Стоимость: $ 3,1 млрд
Операционный доход: $ 45 млн
Операционный доход: $ 45 млн
7. «ПСЖ»
Стоимость: $ 3,2 млрд
Операционный доход: $ 102 млн
Операционный доход: $ 102 млн
6. «Манчестер Сити»
Стоимость: $ 4,25 млрд
Операционный доход: $ 156 млн
Операционный доход: $ 156 млн
5. «Бавария»
Стоимость: $ 4,275 млрд
Операционный доход: $ 102 млн
Операционный доход: $ 102 млн
4. «Ливерпуль»
Стоимость: $ 4,45 млрд
Операционный доход: $ 104 млн
Операционный доход: $ 104 млн
3. «Манчестер Юнайтед»
Стоимость: $ 4,6 млрд
Операционный доход: $ 128 млн
Операционный доход: $ 128 млн
2. «Барселона»
Стоимость: $ 5 млрд
Операционный доход: $ 17 млн
Операционный доход: $ 17 млн
1. «Реал»
Стоимость: $ 5,1 млрд
Операционный доход: $ 90 млн
Операционный доход: $ 90 млн
Самые дорогие футбольные клубы мира в 2022 году. В десятку залетел даже «Тоттенхэм»!
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