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Самые яркие пента-трики в футболе за последние 10 лет
Самые яркие пента-трики в футболе за последние 10 лет
Месси может класть по пять мячей не только в товарищеском матче сборных.
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Лионель Месси vs «Байер», 2012
Лионель Месси vs «Байер», 2012
Пента-трик в плей-офф Лиги чемпионов — не такое уж рядовое явление. Эти мячи поставили крест на надеждах немецкой команды пройти в 1/4 финала.
Мирослав Клозе vs «Болонья», 2013
Мирослав Клозе vs «Болонья», 2013
Чтобы оформить пента-трик в 34 года, нужно быть в отличной форме: её и продемонстрировал Миро Клозе в матче чемпионата Италии с «Болоньей».
Роберт Левандовски vs «Вольфсбург», 2015
Роберт Левандовски vs «Вольфсбург», 2015
Этот пента-трик попал в Книгу рекордов Гиннесса: все пять мячей Роберт забил за девять минут, выйдя на замену. Когда Левандовски оставили на скамейке запасных, это замотивировало его показать результат.
Криштиану Роналду vs «Гранада», 2015
Криштиану Роналду vs «Гранада», 2015
В 2015-м Криштиану был в шикарной форме и не замечал соперников в Ла Лиге: очень будничным получился его пента-трик в ворота «Гранады», которую разгромили с общим счётом 9:1.
Криштиану Роналду vs «Эспаньол», 2015
Криштиану Роналду vs «Эспаньол», 2015
Всего через пять месяцев Роналду вновь сделал пента-трик: на этот раз в ворота «Эспаньола».
Серхио Агуэро vs «Ньюкасл», 2015
Серхио Агуэро vs «Ньюкасл», 2015
2015-й был богатым на пента-трики: в АПЛ отметился, например, Серхио Агуэро, разнеся в пух и прах «Ньюкасл Юнайтед».
Лионель Месси vs Эстония, 2022
Лионель Месси vs Эстония, 2022
Это второй пента-трик Месси в карьере и первый — за национальную сборную. Все мячи уложились в 76 минут встречи.
От бешеного Левандовского до пикового Роналду. Самые яркие пента-трики последних 10 лет
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