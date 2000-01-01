«Барса» урежет зарплаты игрокам на € 160 млн! Кто пострадает больше всех?

Френки де Йонг – около € 17 млн

Когда де Йонг только переходил в клуб, его зарплата составляла около € 10 млн в год, однако в контракте также были прописаны различные бонусы. В новом сезоне Френки придётся либо пойти на снижение зарплаты, либо игрока продадут.