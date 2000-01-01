Кто из сыновей легенд футбола сейчас играет в топ-академиях?
Отпрыски Роналду, Руни и Зидана играют очень неплохо для своего возраста.
Жоао Мендеш (Роналдиньо) — «Крузейро»
Сын Роналдиньо мог бы зажигать в академии «ПСЖ», ведь прошёл просмотр, но вместе с семьёй решил отложить переезд в Европу и спокойно развиваться в родной Бразилии.
Энцо Алвеш Виейра (Марсело) — «Реал»
Сейчас Энцо 12 лет, и пока он разносит всех на детских турнирах в майке мадридского «Реала». В отличие от отца, Энцо выбрал игру в центре нападения, а не в защите.
Кай Руни (Уэйн Руни) — «Манчестер Юнайтед»
О забивных талантах Кая Руни уже ходят легенды в академии «Манчестер Юнайтед». В 12 лет Кай пачками оформляет голы за команду «МЮ» своего возраста и не собирается останавливаться.
Шейн Клюйверт (Патрик Клюйверт) — «Барселона»
Старшие сыновья Клюйверта уже выросли и вышли во взрослый футбол, а Шейн пока занимается в академии «Барселоны». Сейчас ему 14 лет, и парня уже начинают звать будущим «Барсы».
Элиас Зидан (Зинедин Зидан) — «Реал»
Трое сыновей Зидана не снискали большого успеха в футболе, однако ещё есть шанс у четвёртого — Элиаса. В свои 16 лет он почти два метра ростом, уже получал вызов в сборную Франции U17.
Ромео Бекхэм (Дэвид Бекхэм) — «Интер Майами»
Ромео остался единственным сыном Дэвида, который ещё остался в футболе. Сейчас он выступает за вторую команду «Интер Майами» — клуба, которым владеет его отец.
Криштиану Роналду-младший — «Манчестер Юнайтед»
Криштиану-младший в свои неполных 12 лет успел поиграть за маленький клуб «Посуэло», раззабиваться в академии «Ювентуса», а затем перебраться в «Манчестер Юнайтед», где парень играет сейчас.
Сын Руни рвёт в «МЮ», сын Марсело — в «Реале»! Кто скоро заменит легендарных отцов?
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