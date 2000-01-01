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Спортсмены, заработавшие больше миллиарда долларов
Спортсмены, заработавшие больше миллиарда долларов
Forbes выделил шесть действующих звёзд, среди них Лео, Криштиану и Леброн.
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6. Флойд Мейвезер (бокс)
6. Флойд Мейвезер (бокс)
«Назовите мне ещё боксёра, который за два боя заработал $ 650 млн», – заявлял Флойд, комментируя новости о своём состоянии. Как считает Forbes, сейчас оно оценивается в
$ 1,08 млрд.
5. Роджер Федерер (теннис)
5. Роджер Федерер (теннис)
На корт Роджер Федерер не выходит с июля 2021 года, но это не влияет на его финансовое положение. Состояние швейцарца оценивается в $ 1,09 млрд.
4. Лионель Месси (футбол)
4. Лионель Месси (футбол)
Огромная зарплата, крупные рекламные контракты с adidas, PepsiCo и другими фирмами помогли Лео достичь отметки в $ 1,15 млрд.
3. Леброн Джеймс (баскетбол)
3. Леброн Джеймс (баскетбол)
Нынешний результат Джеймса – $ 1,16 млрд. Более $ 700 млн баскетболист заработал вне паркета. В первую очередь это крупные рекламные контракты (с Nike – пожизненный).
2. Криштиану Роналду (футбол)
2. Криштиану Роналду (футбол)
Роналду стал первым футболистом-миллиардером в мире, сейчас его состояние доходит до $ 1,24 млрд по оценке экспертов.
1. Тайгер Вудс (гольф)
1. Тайгер Вудс (гольф)
Вудс заработал за свою карьеру $ 1,72 млрд. Лишь 10 процентов от этой суммы – призовые.
Месси, Вудс, Леброн — машины по зарабатыванию денег! Кто в спорте поднял больше миллиарда?
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