Где же «Ман Сити» с его рекордами? Самые результативные клубы в истории АПЛ

Какие клубы назабивали в АПЛ больше всех?
Лишь три клуба успели пробить отметку в две тысячи мячей – и среди них нет действующего победителя АПЛ.
10. «Вест Хэм Юнайтед»
Этот клуб не входит в число основателей АПЛ, но уже в топ-10 по результативности: 1235 мячей забили игроки «молотобойцев» в Премьер-лиге.
9. «Астон Вилла»
«Астон Вилла» вылетала из АПЛ на несколько лет, но в 2019 году вернулась и успела добить количество голов до 1265.
8. «Ньюкасл Юнайтед»
«Ньюкасл» несколько раз вылетал из АПЛ, но всегда возвращался. За все сезоны его игроки забили 1377 мячей в лиге.
7. «Эвертон»
Один из основателей АПЛ «Эвертон» никогда прежде не вылетал из высшего дивизиона. За это время команда забила 1491 мяч.
6. «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» с 1658 мячами — только на шестом месте в топе.
5. «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» также не вылетал из АПЛ с момента основания лиги, забив за это время 1745 голов.
4. «Челси»
«Челси» уже в следующем сезоне пробьёт отметку в 2000 мячей: сейчас у клуба 1973 гола в АПЛ.
3. «Арсенал»
На третьей строчке «Арсенал» с результатом в 2017 мячей, однако до второго места лондонцам совсем немного.
2. «Ливерпуль»
Серебро рейтинга пока у «Ливерпуля» (2021 мяч). Но уже в следующем сезоне всё может измениться — «Арсенал» отстаёт всего на четыре гола.
1. «Манчестер Юнайтед»
Безоговорочный лидер топа – «МЮ» с 2185 мячами. С первой строчки «дьяволов» сместят ещё не скоро.
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