Самые крупные трансферы клубов АПЛ
Лишь три команды перешагнули барьер в € 100 млн.
«Манчестер Сити»: Джек Грилиш
Грилиш пополнил состав «Сити» перед сезоном-2021/2022: трансфер из «Астон Виллы» стоил € 117,5 млн. Этот переход считается самым дорогим в истории АПЛ.
«Ливерпуль»: Вирджил ван Дейк
Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» перед началом сезона-2017/2018.
€ 84,65 млн себя полностью оправдали.
€ 84,65 млн себя полностью оправдали.
«Челси»: Ромелу Лукаку
Именно на покупку Лукаку из «Интера» «Челси» потратил больше всего денег. Перед сезоном-2021/2022
лондонцы выложили за бельгийского форварда € 113 млн.
лондонцы выложили за бельгийского форварда € 113 млн.
«Арсенал»: Николя Пепе
Крупнейший трансфер «Арсенала» – € 80 млн за Пепе из «Лилля»
перед сезоном-2019/2020.
перед сезоном-2019/2020.
«Манчестер Юнайтед»: Поль Погба
€ 105 млн потребовались «МЮ», чтобы вернуть Погба из «Ювентуса» перед сезоном 2016/2017. По окончании контракта Поль покинул клуб и вернулся в «Ювентус».
«Тоттенхэм»: Тангай Н'Домбеле
Перед сезоном-2019/2020 в «Тоттенхэм» перебрался Тангай Н'Домбеле из «Лиона». Сумма трансфера составила € 60 млн.
«Вест Хэм»: Себастьен Аллер
«Вест Хэм» отдал € 50 млн за Аллера перед сезоном-2019/2020. Игрок перешёл из «Айнтрахта», провёл в команде два сезона и был продан в «Аякс».
«Эвертон»: Гилфи Сигурдссон
За € 49,40 млн Сигурдссон перешёл в «Эвертон» из «Суонси» перед сезоном-2017/2018. Сейчас футболист находится под следствием и ждёт суда: в заявку клуба на сезон-2021/2022 он не попал.
«Ньюкасл»: Жоэлинтон
Жоэлинтон перебрался в АПЛ из «Хоффенхайма», «Ньюкасл» отдал за игрока € 44 млн перед сезоном-2019/2020.
«Лестер»: Юри Тилеманс
Тилеманс перебрался в «Лестер» из «Монако» за € 45 млн перед сезоном-2019/2020.
На кого клубы АПЛ потратили рекордные суммы денег? Ван Дейк всё оправдал, Лукаку — нет
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