На кого клубы АПЛ потратили рекордные суммы денег? Ван Дейк всё оправдал, Лукаку — нет

«Эвертон»: Гилфи Сигурдссон

За € 49,40 млн Сигурдссон перешёл в «Эвертон» из «Суонси» перед сезоном-2017/2018. Сейчас футболист находится под следствием и ждёт суда: в заявку клуба на сезон-2021/2022 он не попал.