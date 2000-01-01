Как Франция и Аргентина сыграли лучший матч ЧМ-2018?
На «Казань-Арене» четыре года назад развернулась мощнейшая битва.
1:0 – Антуан Гризманн (с пенальти)
Уже на 13-й минуте Франция вырвалась вперёд: Рохо сбил Мбаппе, Аргентину наказали пенальти, который реализовал Гризманн.
1:1 – Анхель Ди Мария
К концу первого тайма Аргентина всё же отыгралась: на 41-й минуте отличился Анхель Ди Мария шикарным ударом из-за штрафной в девятку.
1:2 – Габриэль Меркадо
В начале второго тайма Аргентина ещё и вышла вперёд: из-за неразберихи в штрафной никто не обратил внимание на Меркадо, тот получил пас от Месси, удачно подставил ногу, и мяч оказался в воротах.
2:2 – Бенжамен Павар
На 57-й минуте Франция вернулась в игру, а Павар забил один из самых красивых голов турнира. Мяч полетел по необъяснимой траектории прямо в ворота.
3:2 – Килиан Мбаппе
Следующая десятиминутка тоже прошла под знаком Франции. На 64-й минуте Мбаппе подловил мяч на отскоке и сумел прошить голкипера.
4:2 – Килиан Мбаппе
Дубль Мбаппе уложился в четыре минуты: в быстрой атаке он получил пас от Жиру и молниеносно отправил мяч в ворота. Этот гол по итогу стал победным.
4:3 – Серхио Агуэро
На третьей добавленной минуте Аргентина подарила себе шанс на спасение: Агуэро забил головой с подачи Месси, тут же подхватил мяч, чтобы не терять время, но сравнять счёт так и не удалось.
Марадона был недоволен
На стадионе в Казани присутствовал Диего Марадона, и ему, кажется, не очень приглянулся исход встречи.
Как и Лео Месси
Лионель Месси тогда лишился очередного шанса на титул с национальной сборной, а Франция этой победой проложила дорогу к титулу.
Как же бесился Марадона! Четыре года лучшему матчу ЧМ-2018
Читайте также
Трансферные рекорды топов АПЛ
Какие клубы в АПЛ — самые результативные?
Реконструкция «Камп Ноу». Где будет играть «Барса»
Зидан и его жена вместе уже 33 года
Кто пострадал от проклятья «девятки» в «Челси»?
Легендарные футбольные граффити и муралы
За кем из звёзд следить на Евро U19?
Когда Месси, Роналду и другие стоили дороже всего?
Видео с болельщиком собрало 20 млн просмотров
Команда из звёзд, не попавших на ЧМ в Катаре
От этого видео «гола» невозможно оторваться
Спортсмены, заработавшие больше $ 1 млрд
Под каким номером Холанду играть в «Ман Сити»?
Самые молодые тренеры в истории РПЛ
Самые крупные контракты в АПЛ прямо сейчас
Кто был футболистом года в АПЛ по версии игроков?