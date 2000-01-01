«Мы знали, что Игорь отобьёт». Четыре года назад Акинфеев осчастливил всю Россию

Как Россия провела тот легендарный матч с Испанией на ЧМ-2018?
Вспоминаем самый счастливый матч домашнего ЧМ.
В Боярского вселилась Ванга
Мало кто верил, что России по силам пройти Испанию в 1/8 финала. Но у Михаила Боярского был план: «Нам идеально сыграть вничью и выиграть по пенальти». И ведь план сработал!
Тысячи запоминающихся болельщиков пришли на матч
В «Лужниках» в первый июльский день собрались очень колоритные болельщики – один другого краше.
Россия начала с автогола Игнашевича
На 12-й минуте Россия, увы, пропустила: Сергей Игнашевич забил в свои ворота. Шанс сыграть «на ноль» был упущен, так что пришлось бросать силы на атаку.
Дзюба восстановил паритет
Ситуацию выправил Артём Дзюба голом с пенальти на 41-й минуте. Мяч попал в руку Жерару Пике, и судья указал на точку.
Дополнительное время ничего не определило
До 90-й минуты команды так и не определили победителя, так что пришлось играть два дополнительных тайма. И в них команда Черчесова тоже выстояла.
Дзюба зарядил команду на успех
Перед серией пенальти команду заряжал капитан Артём Дзюба. Футболист покинул поле ещё во втором тайме, так что больше не мог помочь ничем.
Смолов и Игнашевич задали тон серии
Серия пенальти началась ровно. На точный удар Андреса Иньесты ответил Фёдор Смолов, на реализованный пенальти Жерара Пике — Сергей Игнашевич.
Осечка Коке
Затем случилась первая ошибка испанцев — Коке отправил мяч прямо в Игоря Акинфеева. Серхио Рамос был точен, как и двое россиян — Денис Черышев и Александр Головин.
Великий сейв Акинфеева
Решающим в серии стал удар Яго Аспаса: Игорь Акинфеев уже падал в один из углов, но успел поднять ногу и отбить летящий в ворота мяч. «Мы знали, что Игорь отобьёт», – говорил после матча Артём Дзюба.
«Играем за вас»
Россияне на стадионе и за его пределами ликовали — в ту ночь гуляла не только Никольская, но и вся страна. А команда развернула баннер «Играем за вас»: такого единения с фанатами сборная России не чувствовала очень давно.
«Мы знали, что Игорь отобьёт». Четыре года назад Акинфеев осчастливил всю Россию
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