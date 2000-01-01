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Главная звезда сборной Испании пропустит Евро-2022
Главная звезда сборной Испании пропустит Евро-2022
Алексия Путельяс пропустит чемпионат Европы по футболу среди женских сборных. И это огромная потеря не только для Испании, но и для всех зрителей турнира.
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Полузащитница получила травму колена за день до старта турнира во время тренировки. После обследования подтвердился худший диагноз — разрыв передней крестообразной связки. В соцсетях предлагают отменить турнир, потому что «без Путельяс будет не то».
Полузащитница получила травму колена за день до старта турнира во время тренировки. После обследования подтвердился худший диагноз — разрыв передней крестообразной связки. В соцсетях предлагают отменить турнир, потому что «без Путельяс будет не то».
Путельяс — действующая обладательница «Золотого мяча». Полузащитница «Барселоны» – лучшая в мире в рейтинге Marca и самая дорогая футболистка по версии Soccerdonna. А пару дней назад Путельяс стала первой испанской футболисткой, пробившей 100 матчей за сборную.
Путельяс — действующая обладательница «Золотого мяча». Полузащитница «Барселоны» – лучшая в мире в рейтинге Marca и самая дорогая футболистка по версии Soccerdonna. А пару дней назад Путельяс стала первой испанской футболисткой, пробившей 100 матчей за сборную.
Женская сборная Испании впервые отправилась на крупный турнир в статусе фаворита. Испанки сыграют на Евро в группе B против сборных Германии, Дании и Финляндии.
Женская сборная Испании впервые отправилась на крупный турнир в статусе фаворита. Испанки сыграют на Евро в группе B против сборных Германии, Дании и Финляндии.
Евро-2022 стартует 6 июля матчем Англия — Австрия на «Олд Траффорд». Финал пройдёт 31 июля на «Уэмбли».
Евро-2022 стартует 6 июля матчем Англия — Австрия на «Олд Траффорд». Финал пройдёт 31 июля на «Уэмбли».
Главная звезда Евро-2022 пропустит турнир. Всё из-за жуткой травмы
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