От Блохина до Тарасова: какие известные футболисты встречались с гимнастками?

Алина Макаренко и Кирилл Набабкин

Футболист и олимпийская чемпионка начали встречаться ещё в августе 2014 года и пять лет молчали об отношениях. «Никто не скрывает, но мы решили, что выставлять ничего в интернет не будем. Зачем? Как Бузова с Тарасовым», – говорила Алина.