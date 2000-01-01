От Блохина до Тарасова: какие известные футболисты встречались с гимнастками?

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Какие известные футболисты встречались с гимнастками?
Какие известные футболисты встречались с гимнастками?
Чьи-то романы закончились крепкими брачными узами, а чьи-то – удалением фото в соцсетях.
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Ирина Дерюгина и Олег Блохин
Ирина Дерюгина и Олег Блохин
Советская гимнастка Ирина Дерюгина стала женой футболиста Олега Блохина в 1980 году. Спустя три года у них родилась дочь Ирина. Из-за занятости спортсменов брак распался, развелись Ирина и Олег в 2000 году.
Лидия Иванова и Валентин Иванов
Лидия Иванова и Валентин Иванов
Лидия и Валентин познакомились на сборах ещё в 1956 году. Тогда она пока не была олимпийской чемпионкой. На Олимпиаде футболист пригласил гимнастку на танец. Вместе они прожили более 50 лет и справили золотую свадьбу.
Оксана Пономаренко и Дмитрий Тарасов
Оксана Пономаренко и Дмитрий Тарасов
Первая жена Дмитрия Тарасова — мастер спорта по художественной гимнастике, но крупных успехов в спорте она не добилась. Брак Оксаны и Дмитрия продлился до 2012 года.
Алина Макаренко и Кирилл Набабкин
Алина Макаренко и Кирилл Набабкин
Футболист и олимпийская чемпионка начали встречаться ещё в августе 2014 года и пять лет молчали об отношениях. «Никто не скрывает, но мы решили, что выставлять ничего в интернет не будем. Зачем? Как Бузова с Тарасовым», – говорила Алина.
Каролина Севастьянова и Артур Юсупов
Каролина Севастьянова и Артур Юсупов
Будучи футболистом «Динамо», Юсупов находился в отношениях с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Каролиной Севастьяновой, но любовь продлилась не так долго, как могла бы.
Яна Кудрявцева и Артур Юсупов
Яна Кудрявцева и Артур Юсупов
Позднее в жизни Артура появилась другая гимнастка — серебряный призёр Олимпиады-2016 в Рио Яна Кудрявцева. Пара проводила свободное время вместе, но надолго сохранить отношения им не удалось. Ребята даже удалили совместные фото из соцсетей.
Ляйсан Утяшева и Жидрунас Карчемарскас
Ляйсан Утяшева и Жидрунас Карчемарскас
Первый серьёзный роман Утяшевой случился в начале нулевых с футболистом «Динамо». Они вместе прошли через тяжёлую травму Ляйсан, но надолго сохранить свои отношения не смогли.
От Блохина до Тарасова: какие известные футболисты встречались с гимнастками?
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