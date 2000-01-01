Как «Зенит» и «Спартак» играли в матчах за Суперкубок? По трофеям — 6:1 в пользу Питера

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Как «Зенит» и «Спартак» играли в матчах за Суперкубок?
Как «Зенит» и «Спартак» играли в матчах за Суперкубок?
В пассиве у обоих по три поражения, но у «Зенита» трофеев заметно больше.
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2004: «Спартак» — ЦСКА — 1:3 (д.в.)
2004: «Спартак» — ЦСКА — 1:3 (д.в.)
Основное время победителей не выявило, а в дополнительное победу ЦСКА принесли голы Карвальо и Кириченко.
2006: «Спартак» — ЦСКА — 2:3
2006: «Спартак» — ЦСКА — 2:3
Первый тайм в «Лужниках» завершился ничьей, затем Моцарт вывел «Спартак» вперёд, но Одиа и Жо в концовке смогли принести ЦСКА победу.
2007: ЦСКА — «Спартак» — 4:2
2007: ЦСКА — «Спартак» — 4:2
Снова «Лужники», снова победа ЦСКА, и снова решающие голы забивает Жо во втором тайме.
2008: «Зенит» — «Локомотив» — 2:1
2008: «Зенит» — «Локомотив» — 2:1
Первое выступление «Зенита» в Суперкубке — и первая победа, которую сине-бело-голубым принесли Андрей Аршавин и Павел Погребняк.
2011: «Зенит» — ЦСКА — 1:0
2011: «Зенит» — ЦСКА — 1:0
Спустя три года «Зенит» вновь взял трофей, единственный мяч в этом матче забил Алексей Ионов на 73-й минуте.
2012: «Зенит» — «Рубин» — 0:2
2012: «Зенит» — «Рубин» — 0:2
Спустя год «Зенит» в Самаре уступил «Рубину», Сальваторе Боккетти и Владимир Дядюн обеспечили результат уже в первом тайме.
2013: ЦСКА — «Зенит» — 0:3
2013: ЦСКА — «Зенит» — 0:3
Прошёл ещё год, и «Зенит» снова проиграл. Дубль сделал Кейсуке Хонда, ещё один мяч на счету Сергея Игнашевича.
2015: «Зенит» — «Локомотив» — 1:1 (4:2 по пенальти)
2015: «Зенит» — «Локомотив» — 1:1 (4:2 по пенальти)
Умар Ниасс и Игорь Смольников отличились в основное время, а в серии пенальти всё решили ошибки Максима Григорьева и Ведрана Чорлуки.
2016: ЦСКА — «Зенит» — 0:1
2016: ЦСКА — «Зенит» — 0:1
Четвёртый Суперкубок «Зениту» принёс Маурисио: его мяч на 22-й минуте так и остался единственным в этом матче.
2017: «Спартак» — «Локомотив» — 2:1 (д.в.)
2017: «Спартак» — «Локомотив» — 2:1 (д.в.)
В основное время два московских клуба счёт не открыли, а в дополнительное случилась битва: на голы Луиса Адриано и Промеса в «Локо» ответили лишь мячом Фернандеша.
2019: «Зенит» — «Локомотив» — 2:3
2019: «Зенит» — «Локомотив» — 2:3
В первом тайме «Локо» вышел вперёд благодаря Фёдору Смолову. Во втором на дубль Сердара Азмуна дублем ответил Алексей Миранчук, и это принесло железнодорожникам победу.
2020: «Зенит» — «Локомотив» — 2:1
2020: «Зенит» — «Локомотив» — 2:1
На «ВЭБ-Арене» год спустя «Зенит» взял реванш. Победу Петербургу принесли Артём Дзюба и Магомед Оздоев.
2021: «Зенит» — «Локомотив» — 3:0
2021: «Зенит» — «Локомотив» — 3:0
В последнем на этот момент матче за Суперкубок «Зенит» уже разгромил «Локо»: по разу отличились Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин.
Как «Зенит» и «Спартак» играли в матчах за Суперкубок? По трофеям — 6:1 в пользу Питера
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