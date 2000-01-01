Самые адские талисманы спортивных клубов
Гриб, рыба, неведомая зверушка – фантазии в разных видах спорта хватает.
Гриб БоРя (ХК «Рязань»)
В 2015 году рязанский хоккейный клуб представил новый талисман – бело-синий гриб. Фанаты выбрали вариант – БоРя («Болельщик Рязани»).
Сладжерр («Канзас Сити Роялс»)
Сначала может показаться, что всё окей, но у этого льва что-то странное с головой: прямо из неё вместо гривы растёт корона.
Эрвин («Шальке-04»)
При первом взгляде на Эрвина даже не поймёшь, что это за зверь такой. Но это не совсем зверь. «Не человек, не животное, он носит на спине 04», – таков девиз талисмана.
Джордж («Перт Глори»)
Горилла по имени Джордж с красной кожей и фиолетовой шерстью является талисманом австралийской команды «Перт Глори».
Джагги МакБи («Партик Тисл»)
Шотландский клуб «Партик Тисл» долгое время имел в талисманах пчелу по имени Джагги МакБи. Правда, у этого насекомого была очень странно нарисована голова.
Кингсли («Партик Тисл»)
Следующим талисманом «Партик Тисл» стал Кингсли – это, по словам создателей, солнышко. Зачем солнцу монобровь и такое отталкивающее выражение лица – неизвестно.
Бойлер-мэн («Вест Бромвич»)
В 2018 году бойлер для нагрева воды стал талисманом команды «Вест Бромвич Альбион». Почему такой странный выбор? Спонсором клуба стала компания Ideal, которая производит подобную технику.
Корюшка (ФК «Тосно»)
Корюшка – знаковая рыба для Ленинградской области, однако визуальное исполнение талисмана было весьма своеобразным.
Шмель Жека (ХК «Липецк»)
Этот шмель стал известен на всю страну благодаря попаданию в новостной блок «Вечернего Урганта». Шмель Жека выиграл официальное голосование на сайте клуба – такой выбор сделали болельщики ХК «Липецк».
Самые адские талисманы спортивных команд. Солнце с монобровью и помятый шмель Жека
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