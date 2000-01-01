Самые адские талисманы спортивных команд. Солнце с монобровью и помятый шмель Жека

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Самые адские талисманы спортивных клубов
Самые адские талисманы спортивных клубов
Гриб, рыба, неведомая зверушка – фантазии в разных видах спорта хватает.
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Гриб БоРя (ХК «Рязань»)
Гриб БоРя (ХК «Рязань»)
В 2015 году рязанский хоккейный клуб представил новый талисман – бело-синий гриб. Фанаты выбрали вариант – БоРя («Болельщик Рязани»).
Сладжерр («Канзас Сити Роялс»)
Сладжерр («Канзас Сити Роялс»)
Сначала может показаться, что всё окей, но у этого льва что-то странное с головой: прямо из неё вместо гривы растёт корона.
Эрвин («Шальке-04»)
Эрвин («Шальке-04»)
При первом взгляде на Эрвина даже не поймёшь, что это за зверь такой. Но это не совсем зверь. «Не человек, не животное, он носит на спине 04», – таков девиз талисмана.
Джордж («Перт Глори»)
Джордж («Перт Глори»)
Горилла по имени Джордж с красной кожей и фиолетовой шерстью является талисманом австралийской команды «Перт Глори».
Джагги МакБи («Партик Тисл»)
Джагги МакБи («Партик Тисл»)
Шотландский клуб «Партик Тисл» долгое время имел в талисманах пчелу по имени Джагги МакБи. Правда, у этого насекомого была очень странно нарисована голова.
Кингсли («Партик Тисл»)
Кингсли («Партик Тисл»)
Следующим талисманом «Партик Тисл» стал Кингсли – это, по словам создателей, солнышко. Зачем солнцу монобровь и такое отталкивающее выражение лица – неизвестно.
Бойлер-мэн («Вест Бромвич»)
Бойлер-мэн («Вест Бромвич»)
В 2018 году бойлер для нагрева воды стал талисманом команды «Вест Бромвич Альбион». Почему такой странный выбор? Спонсором клуба стала компания Ideal, которая производит подобную технику.
Корюшка (ФК «Тосно»)
Корюшка (ФК «Тосно»)
Корюшка – знаковая рыба для Ленинградской области, однако визуальное исполнение талисмана было весьма своеобразным.
Шмель Жека (ХК «Липецк»)
Шмель Жека (ХК «Липецк»)
Этот шмель стал известен на всю страну благодаря попаданию в новостной блок «Вечернего Урганта». Шмель Жека выиграл официальное голосование на сайте клуба – такой выбор сделали болельщики ХК «Липецк».
Самые адские талисманы спортивных команд. Солнце с монобровью и помятый шмель Жека
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