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Как лучшие легионеры РПЛ выглядели в своих первых клубах?
Как лучшие легионеры РПЛ выглядели в своих первых клубах?
Минутка ностальгии.
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Ведран Чорлука — «Динамо» Загреб
Ведран Чорлука — «Динамо» Загреб
До 2007 года Чорлука выступал в родной Хорватии за загребское «Динамо».
Квинси Промес — «Твенте»
Квинси Промес — «Твенте»
В составе «Твенте» Промес выступал до 2014 года.
Виктор Мозес — «Кристал Пэлас»
Виктор Мозес — «Кристал Пэлас»
Мозес является воспитанником «Кристал Пэлас», в этом клубе он пробыл до 2010 года.
Аксель Витсель — «Стандард» Льеж
Аксель Витсель — «Стандард» Льеж
Первым клубом Витселя был «Стандарт», в его составе бельгиец взял чемпионат страны.
Малком — «Коринтианс»
Малком — «Коринтианс»
До 2015 года Малком выступал за «Коринтианс», откуда уже направился в Европу.
Никола Влашич — «Хайдук» Сплит
Никола Влашич — «Хайдук» Сплит
До 2017 года Никола представлял родной «Хайдук».
Доменико Кришито — «Ювентус»
Доменико Кришито — «Ювентус»
В начале своей карьеры Кришито постоянно переходил из «Дженоа» в «Ювентус» и обратно.
Халк — «Кавасаки Фронтале»
Халк — «Кавасаки Фронтале»
В начале карьеры Халк активно играл в чемпионате Японии. С 2005 по 2008 год футболист представлял «Кавасаки Фронтале».
Кевин Кураньи — «Штутгарт»
Кевин Кураньи — «Штутгарт»
Известный легионер «Динамо» начинал в нулевые в «Штутгарте».
Гжегож Крыховяк — «Бордо»
Гжегож Крыховяк — «Бордо»
Ещё в 16 лет Крыховяк перешёл в «Бордо», где и начал выступления на взрослом уровне.
Фото легионеров РПЛ в своих первых клубах. Промес жёг в Голландии, Халк — в Японии
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