От Тарасова до Глушакова. Кто из профессионального футбола уже засветился в Медиалиге?

Кто из профи уже засветился в Медиалиге?
Глушаков дебютировал в медиафутболе, пока был в отпуске.
Дмитрий Тарасов («На Спорте»)
Тарасов стал игроком «На Спорте» ещё осенью 2021 года. В команде он оказался благодаря другу – рэперу T-Killah.
Сергей Давыдов (Broke Boys)
Давыдов перестал играть на профи-уровне ещё в 2017 году. С «Рубином» Сергей завоевал Кубок и Суперкубок России. Новый сезон Медиалиги Давыдов может начать в новой команде.
Виталий Дьяков (Broke Boys)
Дьяков выигрывал Кубок России с «Ростовом», последним его клубом был «Спартак-2». Вместе с Давыдовым Дьяков составлял основной костяк команды, но недавно покинул команду со скандалом.
Антон Соснин (Broke Boys)
Воспитанник «Зенита» успел поиграть за «Крылья Советов», «Кубань» и «Динамо», а заканчивал карьеру в «Нефтехимике». Перед 8-м туром Медиалиги Соснин стал главным тренером команды.
Андрей Ещенко (Basement)
Ещенко совмещает работу в «Спартаке» с медиафутболом. Basement дошёл до финала плей-офф первого сезона, где проиграл со счётом 0:4 команде 2DROTS.
Сослан Гатагов (главный тренер «На Спорте»)
После раннего окончания карьеры Гатагов создал свою академию, где и начал тренировать. Под его руководством «На Спорте» добрались до полуфинала.
Алан Гатагов (Basement)
Алан выступал в 2021 году на Московском Кубке Селебрити за команду «Матч ТВ», а в 2022-м сыграл за Basement в Медийной лиге. Заработанный пенальти и гол в первом же матче – неплохой результат.
Александр Филимонов (главный тренер команды «Рома»)
С 2011 года Александр начал работать тренером вратарей – сначала в «Арсенале», затем в «Долгопрудном». В феврале 2022 года Филимонов возглавил команду блогеров, которую основал Romaroy.
Никита Баженов («Матч ТВ»)
Четыре серебра РПЛ со «Спартаком» остались в прошлом, а в конце мая 2022 года Баженов дебютировал за команду Медиалиги.
Денис Глушаков (Reality)
В первом сезоне Медиалиги сыграл действующий футболист РПЛ: Денис Глушаков из «Химок» провёл матч за Reality и отдал голевую передачу, которая помогла одержать победу над «На Спорте».
От Тарасова до Глушакова. Кто из профессионального футбола уже засветился в Медиалиге?
Читайте также
Футбольный путь Георгия Ярцева в фотографиях
Как Месси тратит деньги на помощь людям?
Как топ-легионеры РПЛ выглядели в первых командах?
Самые дикие талисманы спортивных команд
Как спортсменки доказывали, что они женщины?
Какие футболисты встречались с гимнастками
Как «Зенит» и «Спартак» играли в Суперкубке
Как известные футболисты издевались над волосами
11 самых крутых молодых футболистов РПЛ
Алексия Путельяс пропустит Евро-2022
Владельцы «Сити» купили ещё 11 футбольных клубов
Какие российские клубы умерли за последние годы?
Как сейчас используются арены ЧМ-2018?
Как Акинфеев осчастливил Россию в матче с Испанией
Самые дорогие покупки клубов Ла Лиги
Франция и Аргентина сыграли лучший матч ЧМ-2018