От Тарасова до Глушакова. Кто из профессионального футбола уже засветился в Медиалиге?

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Кто из профи уже засветился в Медиалиге?
Кто из профи уже засветился в Медиалиге?
Глушаков дебютировал в медиафутболе, пока был в отпуске.
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Дмитрий Тарасов («На Спорте»)
Дмитрий Тарасов («На Спорте»)
Тарасов стал игроком «На Спорте» ещё осенью 2021 года. В команде он оказался благодаря другу – рэперу T-Killah.
Сергей Давыдов (Broke Boys)
Сергей Давыдов (Broke Boys)
Давыдов перестал играть на профи-уровне ещё в 2017 году. С «Рубином» Сергей завоевал Кубок и Суперкубок России. Новый сезон Медиалиги Давыдов может начать в новой команде.
Виталий Дьяков (Broke Boys)
Виталий Дьяков (Broke Boys)
Дьяков выигрывал Кубок России с «Ростовом», последним его клубом был «Спартак-2». Вместе с Давыдовым Дьяков составлял основной костяк команды, но недавно покинул команду со скандалом.
Антон Соснин (Broke Boys)
Антон Соснин (Broke Boys)
Воспитанник «Зенита» успел поиграть за «Крылья Советов», «Кубань» и «Динамо», а заканчивал карьеру в «Нефтехимике». Перед 8-м туром Медиалиги Соснин стал главным тренером команды.
Андрей Ещенко (Basement)
Андрей Ещенко (Basement)
Ещенко совмещает работу в «Спартаке» с медиафутболом. Basement дошёл до финала плей-офф первого сезона, где проиграл со счётом 0:4 команде 2DROTS.
Сослан Гатагов (главный тренер «На Спорте»)
Сослан Гатагов (главный тренер «На Спорте»)
После раннего окончания карьеры Гатагов создал свою академию, где и начал тренировать. Под его руководством «На Спорте» добрались до полуфинала.
Алан Гатагов (Basement)
Алан Гатагов (Basement)
Алан выступал в 2021 году на Московском Кубке Селебрити за команду «Матч ТВ», а в 2022-м сыграл за Basement в Медийной лиге. Заработанный пенальти и гол в первом же матче – неплохой результат.
Александр Филимонов (главный тренер команды «Рома»)
Александр Филимонов (главный тренер команды «Рома»)
С 2011 года Александр начал работать тренером вратарей – сначала в «Арсенале», затем в «Долгопрудном». В феврале 2022 года Филимонов возглавил команду блогеров, которую основал Romaroy.
Никита Баженов («Матч ТВ»)
Никита Баженов («Матч ТВ»)
Четыре серебра РПЛ со «Спартаком» остались в прошлом, а в конце мая 2022 года Баженов дебютировал за команду Медиалиги.
Денис Глушаков (Reality)
Денис Глушаков (Reality)
В первом сезоне Медиалиги сыграл действующий футболист РПЛ: Денис Глушаков из «Химок» провёл матч за Reality и отдал голевую передачу, которая помогла одержать победу над «На Спорте».
От Тарасова до Глушакова. Кто из профессионального футбола уже засветился в Медиалиге?
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