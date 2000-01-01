Карьера Георгия Ярцева в фотографиях
Не стало Георгия Ярцева. Легендарный советский футболист, а впоследствии тренер прошёл яркий путь в спорте номер один. Вспоминаем важнейшие моменты в его карьере.
Ярцев родился в посёлке недалеко от Костромы и футболу обучался именно в этом городе. Во время военной службы будущая легенда «Спартака» даже отыграл один матч за ЦСКА.
В главный клуб своей жизни Ярцев перешёл в 1977 году. В «Спартаке» нападающий раскрылся по-настоящему: 116 матчей, 55 голов.
Болельщики «Спартака» настолько полюбили результативного форварда, что посвящали ему песни. «Остановите Ярцева» — настоящая фанатская классика. Перед завершением карьеры футболист также поиграл за «Локомотив».
Ярцев поиграл и за сборную СССР. В национальную команду его вызывали с 1978 по 1979 год. Так же ярко, как в «Спартаке», отличиться не получилось: пять матчей и ни одного гола.
Завершив футбольную карьеру, Ярцев начал тренерскую. И после продолжительной паузы оказался в родном «Спартаке», где был как наставником, так и ассистентом. В качестве главного тренера привёл красно-белых к чемпионству в 1996-м.
С 2003 по 2005 год Ярцев тренировал сборную России. Под его руководством команда отобралась на Евро-2004, где не вышла из группы. А потом было поражение в Португалии со счётом 1:7. Ярцев тогда покинул поле прямо во время матча.
Помимо «Спартака» и сборной России, Ярцев тренировал московское «Динамо», «Ротор», «Торпедо» и молдавский «Милсами». Ни в одном из этих клубов надолго он не задерживался.
С 2014-го Ярцев не тренировал. Зато активно участвовал в различных мероприятиях с ветеранами «Спартака». А ещё с 2016 по 2021 год работал генеральным директором «Тамбова».
Последнее мероприятие с участием Ярцева — матч легенд «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге. Там он помогал другому мэтру — своему другу Олегу Романцеву. Матч состоялся неделю назад и закончился поражением красно-белых — 0:2.
Георгий Ярцев — легенда российского футбола. Вся карьера в фотографиях
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