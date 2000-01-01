Левандовски ушёл из «Баварии» благодаря шантажу. Но он такой не один

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Как футболисты шантажируют свои клубы при трансферах?
Как футболисты шантажируют свои клубы при трансферах?
Не один Левандовски вынуждал клуб его продать.
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Роберт Левандовски vs «Бавария»
Роберт Левандовски vs «Бавария»
Опоздания на тренировки, отказ разговаривать с тренером… Роберта не хотели отпускать в другой клуб, поэтому в ход шли решительные меры.
Генрих Мхитарян vs «Боруссия» Дортмунд
Генрих Мхитарян vs «Боруссия» Дортмунд
В 2016 году Мхитарян уходил в «МЮ». Как писал Sport Bild, чтобы ускорить переход, Мхитарян заявлял тренеру Томасу Тухелю, что не будет выходить на тренировку, если траансфер сорвётся.
Усман Дембеле vs «Боруссия» Дортмунд
Усман Дембеле vs «Боруссия» Дортмунд
При переходе в «Барселону» в 2017 году Дембеле улетел во Францию и не возвращался в расположение «Боруссии», бойкотируя тренировочный процесс. В итоге футболиста всё-таки отпустили.
Пьер-Эмерик Обамеянг vs «Боруссия» Дортмунд
Пьер-Эмерик Обамеянг vs «Боруссия» Дортмунд
Перед переходом в «Арсенал» Обамеянг бойкотировал тренировки «Боруссии», что спровоцировало жёсткое заявление Ханса-Йоахима Ватцке. «Если такое повторится, игрок пойдёт смотреть футбол с трибуны», – заявил он.
Ромелу Лукаку vs «Манчестер Юнайтед»
Ромелу Лукаку vs «Манчестер Юнайтед»
В 2019 году Лукаку со скандалом уходил в «Интер». Футболист не вернулся в расположение «МЮ» и тренировался с другой командой, а также, по сообщениям СМИ, был оштрафован – но всё это сработало.
Серхио Рамос vs «Реал»
Серхио Рамос vs «Реал»
Расставание Рамоса с «Реалом» вышло долгим и громким. По сообщениям испанской прессы, игрок в открытую сообщал Флорентино Пересу, что его приглашает «ПСЖ», но выбить контракт получше так и не удалось.
Тибо Куртуа vs «Челси»
Тибо Куртуа vs «Челси»
В 2018 году Куртуа переходил из «Челси» в «Реал» не без трудностей. Как сообщала британская пресса, Куртуа требовал отпустить его за год до окончания контракта, отказывался от нового соглашения и ушёл бы свободным агентом.
Левандовски ушёл из «Баварии» благодаря шантажу. Но он такой не один
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