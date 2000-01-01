Как футболисты шантажируют свои клубы при трансферах?
Не один Левандовски вынуждал клуб его продать.
Роберт Левандовски vs «Бавария»
Опоздания на тренировки, отказ разговаривать с тренером… Роберта не хотели отпускать в другой клуб, поэтому в ход шли решительные меры.
Генрих Мхитарян vs «Боруссия» Дортмунд
В 2016 году Мхитарян уходил в «МЮ». Как писал Sport Bild, чтобы ускорить переход, Мхитарян заявлял тренеру Томасу Тухелю, что не будет выходить на тренировку, если траансфер сорвётся.
Усман Дембеле vs «Боруссия» Дортмунд
При переходе в «Барселону» в 2017 году Дембеле улетел во Францию и не возвращался в расположение «Боруссии», бойкотируя тренировочный процесс. В итоге футболиста всё-таки отпустили.
Пьер-Эмерик Обамеянг vs «Боруссия» Дортмунд
Перед переходом в «Арсенал» Обамеянг бойкотировал тренировки «Боруссии», что спровоцировало жёсткое заявление Ханса-Йоахима Ватцке. «Если такое повторится, игрок пойдёт смотреть футбол с трибуны», – заявил он.
Ромелу Лукаку vs «Манчестер Юнайтед»
В 2019 году Лукаку со скандалом уходил в «Интер». Футболист не вернулся в расположение «МЮ» и тренировался с другой командой, а также, по сообщениям СМИ, был оштрафован – но всё это сработало.
Серхио Рамос vs «Реал»
Расставание Рамоса с «Реалом» вышло долгим и громким. По сообщениям испанской прессы, игрок в открытую сообщал Флорентино Пересу, что его приглашает «ПСЖ», но выбить контракт получше так и не удалось.
Тибо Куртуа vs «Челси»
В 2018 году Куртуа переходил из «Челси» в «Реал» не без трудностей. Как сообщала британская пресса, Куртуа требовал отпустить его за год до окончания контракта, отказывался от нового соглашения и ушёл бы свободным агентом.
Левандовски ушёл из «Баварии» благодаря шантажу. Но он такой не один
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