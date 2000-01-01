Роналду, Неймар или Игуаин? За кого из футболистов в сумме заплатили больше денег

За кого из футболистов заплатили больше денег?
Неймар и Мбаппе берут ценой трансфера, Лукаку и Ибрагимович – их количеством. Все цифры – по данным Transfermarkt.
15. Эрнан Креспо – € 126,94 млн
Такая сумма у Креспо собралась благодаря четырём трансферам: из «Ривер Плейт» в «Парму», затем в «Лацио», после этого в «Интер», а затем в «Челси».
14. Жоау Феликс – € 127,2 млн
Такую сумму Фелиш набрал всего лишь одним переходом: из «Бенфики» в мадридский «Атлетико».
13. Хамес Родригес – € 148,53 млн
За шесть трансферов Хамес собрал внушительную сумму. Самым крупным стал переход из «Монако» в «Реал» за € 75 млн.
12. Эден Азар – € 150 млн
Такая сумма сложилась из двух переходов: из «Лилля» в «Челси» и из «Челси» в «Реал».
11. Гонсало Игуаин – € 159 млн
За пять трансферов Игуаин собрал большую сумму. Однако основную часть составляет переход в «Ювентус» за € 90 млн.
10. Антуан Гризманн – € 160 млн
За € 120 млн Гризманна купила «Барселона», за € 30 млн футболист перешёл из клуба «Реал Сосьедад» в мадридский «Атлетико», ещё € 10 млн «Атлетико» потратил на аренду из «Барсы».
9. Златан Ибрагимович – € 169,1 млн
За семь переходов Ибрагимовича клубы заплатили почти € 170 млн. «Барселона» заплатила больше всех: почти € 70 млн.
8. Усман Дембеле – € 175 млн
Такую мощную сумму Дембеле собрал на двух переходах – в дортмундскую «Боруссию» и в «Барселону».
7. Анхель Ди Мария – € 179 млн
Такую крупную трансферную сумму в основном составили два перехода: из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» и затем в «ПСЖ».
6. Килиан Мбаппе – € 180 млн
Мбаппе влетел в топ-6 благодаря всего лишь одному переходу: из «Монако» в «ПСЖ».
5. Филиппе Коутиньо – € 180,3 млн
В карьере Коутиньо было много трансферов, но с переходом в «Барсу» не сравнится ни один: каталонцы заплатили за Филиппе € 135 млн.
4. Альваро Мората – € 189 млн
За шесть переходов Мората «накопил» почти € 200 млн: «Челси» заплатил за форварда € 66 млн.
3. Криштиану Роналду – € 245 млн
В карьере Роналду было два крупных трансфера: из «МЮ» в «Реал» (€ 94 млн) и из «Реала» в «Ювентус» (€ 117 млн).
2. Неймар – € 310 млн
Переход за € 222 млн в «ПСЖ» – пока самый дорогой в истории футбола. Однако это не позволило Неймару собрать самую крупную сумму за карьеру.
1. Ромелу Лукаку – € 333,56 млн
В карьере у Лукаку было немало трансферов, и за него всегда платили много. Больше всех заплатил «Челси»: € 113 млн.
Роналду, Неймар или Игуаин? За кого из футболистов в сумме заплатили больше денег
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