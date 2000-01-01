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Что изменил в своей внешности Криштиану Роналду?
Что изменил в своей внешности Криштиану Роналду?
Всё началось с простых брекетов.
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Зубы за £ 20 тыс.
Зубы за £ 20 тыс.
Брекеты, виниры, операция на дёснах для выравнивания линии зубов — всё это помогло Криштиану обрести идеальную улыбку.
После всех процедур зубы Роналду стали выглядеть вот так.
После всех процедур зубы Роналду стали выглядеть вот так.
Об этих вмешательствах Криштиану не молчит
Об этих вмешательствах Криштиану не молчит
«Да, у меня были определённые комплексы из-за зубов. Поэтому, когда я переехал в Манчестер, я сразу решил, что исправлю их», – сказал Роналду.
Инъекции в скулы…
Инъекции в скулы…
По предположениям специалистов, Криштиану делал уколы ботокса в скулы, чтобы сделать лицо более выразительным.
…и в брови
…и в брови
Об этих вмешательствах заговорили в 2016-м.
Роналду подозревали даже в ринопластике
Роналду подозревали даже в ринопластике
Некоторые пластические хирурги предполагали, что Криштиану подкорректировал переносицу – она стала толще. По мнению других, футболист изменил форму кончика носа.
И в пересадке волос
И в пересадке волос
У Роналду есть своя клиника по пересадке волос, но делал ли он сам подобную коррекцию – история умалчивает.
Дошло до интимной косметологии
Дошло до интимной косметологии
Издание Marca написало о том, что Роналду начал делать уколы ботокса в пенис – подобно тем инъекциям, что были сделаны в лицо. Такую информацию Криштиану, наверное, отказался бы хоть как-то комментировать.
Роналду совсем помешался на внешности? Что он делал — от брекетов до интимной пластики
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