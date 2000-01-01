Что изменил в своей внешности Криштиану Роналду?
Всё началось с простых брекетов.
Зубы за £ 20 тыс.
Брекеты, виниры, операция на дёснах для выравнивания линии зубов — всё это помогло Криштиану обрести идеальную улыбку.
После всех процедур зубы Роналду стали выглядеть вот так.
Об этих вмешательствах Криштиану не молчит
«Да, у меня были определённые комплексы из-за зубов. Поэтому, когда я переехал в Манчестер, я сразу решил, что исправлю их», – сказал Роналду.
Инъекции в скулы…
По предположениям специалистов, Криштиану делал уколы ботокса в скулы, чтобы сделать лицо более выразительным.
…и в брови
Об этих вмешательствах заговорили в 2016-м.
Роналду подозревали даже в ринопластике
Некоторые пластические хирурги предполагали, что Криштиану подкорректировал переносицу – она стала толще. По мнению других, футболист изменил форму кончика носа.
И в пересадке волос
У Роналду есть своя клиника по пересадке волос, но делал ли он сам подобную коррекцию – история умалчивает.
Дошло до интимной косметологии
Издание Marca написало о том, что Роналду начал делать уколы ботокса в пенис – подобно тем инъекциям, что были сделаны в лицо. Такую информацию Криштиану, наверное, отказался бы хоть как-то комментировать.
Роналду совсем помешался на внешности? Что он делал — от брекетов до интимной пластики
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