У каких футболистов самые огромные отступные?
€ 1 млрд за Карима Бензема – и за Рональда Араухо.
Что такое отступные (клаузула)?
Это фиксированная сумма, за которую клуб может беспрепятственно выкупить футболиста. Самые крупные суммы обычно прописывают гранды Ла Лиги – «Барселона» и «Реал».
Браим Диас – € 750 млн
Такую крупную сумму в контракте Диаса прописали ещё в 2019-м, когда он только переходил из «Манчестер Сити».
Антуан Гризманн – € 800 млн
После перехода из «Атлетико» в «Барселону» (как раз за отступные в размере € 120 млн) Гризманну прописали в контракте неподъёмную сумму.
Давид Алаба – € 850 млн
После перехода из «Баварии» в «Реал» в контракте Алабы прописали гигантскую сумму отступных.
Федерико Вальверде – € 1 млрд
Переподписав контракт с «Реалом» в 2021-м, Вальверде пробил планку суммы выкупа в € 1 млрд.
Педри – € 1 млрд
Показатель максимальной ценности игрока – баснословные цифры отступных.
Ансу Фати – € 1 млрд
Новой десятке «Барсы» в обязательном порядке нужно было прописать неподъёмную сумму в графе отступных.
Карим Бензема – € 1 млрд
Главной звезде мадридского «Реала» – титаническую сумму выкупа. Правда, сейчас Бензема 34 года, и вряд ли кто-то захочет выкупать его за сумму даже в 10 раз меньше.
Рональд Араухо – € 1 млрд
Совсем недавно защитник подписал новый контракт с «Барселоной», в котором прописали такие же отступные, как у других молодых звёзд команды – Фати и Педри.
Винисиус – € 1 млрд
Летом 2022 года Винисиус продлил контракт с «Реалом». И раньше у него стояла весьма крупная сумма в контракте (€ 700 млн), но сейчас она превысила все возможные пределы.
Ферран Торрес – € 1 млрд
Зимний трансфер «Барсы» также обзавёлся клаузулой в € 1 мрлд.
Этих игроков просто невозможно выкупить! Самые огромные суммы отступных в футболе
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