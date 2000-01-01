«Кто может заменить Роналду в «Манчестер Юнайтед»
«Преобразившиеся Марсьяль и Рэшфорд, очередной талант из «Аякса» или «ложная девятка»?
Антони Марсьяль
Вернулся в «МЮ» после провальной аренды в «Севилье» и преобразился. Марсьяль был так хорош в предсезонке, что тен Хаг передумал его продавать. Пока это первый выбор на позицию центрфорварда.
Маркус Рашфорд
Рашфорд тоже вроде бы оставил все проблемы прошлого сезона и перезагрузился. Даже вышел из отпуска пораньше, чтобы разогнать физику. В предсезонке чаще играл на фланге, но пробовался и в центре.
Энтони Эланга
Больше игрок фланга, но в молодёжках часто выходил как форвард в 4-2-3-1. Кроме того, может меняться позициями и запутывать.
Антони, «Аякс»
Тоже игрок фланга, зато прекрасно знакомый тен Хагу. Тренер считает, что Антони станет звездой в Англии, поэтому «МЮ» хотел подписать его вместе с Мартинесом. Проблема в запросах «Аякса», который требует около € 80 млн.
Беньямин Шешко, «Ред Булл Зальцбург»
Очередной форвард, воспитанный системой «Ред Булл». Шешко всего 19 лет, он сыграл полтора сезона в «Зальцбурге». Парень очень похож на Холанда, хотя результативность скромнее.
Саша Калайджич, «Штутгарт»
Громадный (2 метра) форвард, на которого засматривалась «Бавария». В прошлом сезоне австриец много лечился, но свои шесть голов в 15 матчах забил. Сезоном ранее сделал «16+6» в 33 матчах. Причём силён не только на втором этаже.
Вариант с «ложной девяткой»
Есть и такая опция, когда тройка нападения будет устраивать контролируемый хаос. Тогда ложного форварда могут сыграть Санчо, Эланга, Бруну, Эриксен и даже ван де Бек.
Мэйсон Гринвуд
Расследование продолжается, и Гринвуд, по-прежнему подозреваемый в изнасиловании, продолжает оставаться под залогом. При этом футболист всё ещё числится в команде. Если он окажется на свободе, мотивация должна зашкаливать.
Кто заменит Роналду в «Манчестер Юнайтед»? Есть восемь вариантов
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