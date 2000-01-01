Кто из футболистов возвращался домой на закате карьеры?
Красивые истории любят не только в Латинской Америке.
Луис Суарес — «Насьональ»
В 2005 году Суарес начинал в клубе из Монтевидео. Прошло 16 лет с его ухода, и в свои 35 Луис возвращается.
Карлос Тевес — «Бока Хуниорс»
С 2001 по 2005 год Тевес успешно выступал в «Боке», затем возвращался в родной клуб дважды: в сезоне-2015/2016 и в 2018 году.
Диего Марадона — «Бока Хуниорс»
Под конец карьеры в родную «Боку» вернулся и Диего Марадона: после старта с «Аргентинос Хуниорс» он провёл в «Боке» с 1981 по 1982 год, а затем вернулся в клуб в 1995-м.
Леандро Фернандес — «Ньюэллс Олд Бойз»
Знакомый любителям РПЛ Леандро Фернандес начинал свою карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз» (2000-2004) и перед завершением карьеры не забыл заглянуть в родные пенаты – поиграл с 2014 по 2017 год.
Робин ван Перси — «Фейеноорд»
Карьера знаменитого голландца началась в «Фейеноорде» в 2001 году и закончилась там же в 2019-м.
Андрей Шевченко — «Динамо» Киев
Спустя 10 лет карьеры в топ-клубах Андрей Шевченко вернулся в родное «Динамо»: в 1999 году форвард уехал в «Милан», а в 2009-м вернулся в Киев.
Руй Кошта — «Бенфика»
С 1991 по 1994 год Кошта провёл в «Бенфике», а под конец карьеры вновь оказался в Лиссабоне и там же закончил с профессиональным футболом.
Франк Райкард — «Аякс»
Семь лет взрослой карьеры Райкард отдал «Аяксу», затем были чемпионаты Португалии, Италии и Испании, но завершать Райкард всё равно приехал в Амстердам.
Александр Анюков — «Крылья Советов»
Казалось, что Анюков завершит карьеру в «Зените», где провёл большую часть времени, но Александр решил последний свой сезон отыграть в родных самарских «Крыльях».
Суарес вернулся домой на закате карьеры. Такая красивая история была не только у него
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