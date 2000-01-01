Рамос скупает картины, а Лэмпард пишет детские книжки. Самые неожиданные хобби футболистов

Необычные хобби известных футболистов
Книжки, модные показы и современное искусство — эти ребята умеют не только пинать мяч.
Гарет Бэйл — гольф
Бэйл — далеко не единственный футболист, увлечённый монотонной игрой в гольф, однако именно за ним закрепилось прозвище Гольфист. Даже одноклубники в «Реале» называли его так.
Серхио Рамос — современное искусство
В коллекции Рамоса есть работы Бэнкси, Фила Фроста, Мануэля Леона Морено. Кстати, одну из работ Бэнкси футболист набил у себя на ноге!
Эктор Бельерин — мода
Бельерин — едва ли не главный модник мирового футбола: он часто бывает на показах, сам участвовал в них и даже создавал коллекцию для H&M.
Фрэнк Лэмпард — написание книг для детей
Идея начать писать для детей появилась у Лэмпарда, когда он читал сказки своим дочерям. Захотелось придумывать собственные истории, что Фрэнк и начал делать. Над книгами он работает вместе с литературным редактором.
Томас Мюллер — разведение лошадей
У Мюллера есть конюшня, а его жена занимается конным спортом. «Плюс лошадей в том, что они молчат. Конь не скажет вечером: «Почему снова не попал по воротам?» — шутил футболист. Из-за сложностей с перевозом животных Мюллеру не так легко сменить клуб.
Артём Дзюба — боевые искусства
Форвард в целом не далёк от мира единоборств, а иногда берёт тренировки по редким видам: например, в прошлом году позанимался кэндо (фехтование на бамбуковых мечах).
Анатолий Тимощук — коллекционирование икон
Экс-футболист, а ныне тренер «Зенита» выбрал довольно необычный предмет для коллекционирования: иконы. Самая древняя датируется XVI веком.
Даниэль Аггер — тату
Казалось бы, у множества футболистов есть рисунки на теле, но Аггер не только делал татуировки на своём теле, но и практиковался как тату-мастер.
Петр Чех — игра на барабанах
Чех был не только классным вратарём, но ещё и хорошо владеет ударной установкой. По завершении карьеры он даже выпустил сингл вместе с барабанщиком Queen Роджером Тейлором — That's Football.
Рамос скупает картины, а Лэмпард пишет детские книжки. Самые неожиданные хобби футболистов
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