Янузай стоит € 12 млн, а перейдёт бесплатно! Самые ценные игроки без команды прямо сейчас

Самые ценные свободные агенты прямо сейчас
Этих футболистов можно подписать бесплатно, хотя Transfermarkt оценивает их не в € 1 млн.
Иско — € 7,5 млн
Этим летом Иско покинул «Реал» по окончании контракта и пока не нашёл новую команду.
Джибриль Сидибе — € 8 млн
Чемпион мира покинул «Монако» как свободный агент в июле 2022 года.
Дан-Аксель Загаду – € 9 млн
Загаду покинул дортмундскую «Боруссию» после пяти лет выступлений. Игроком интересовалась «Рома», но пока контракт ещё не подписан.
Шека — € 9 млн
Летом у Шеки закончился контракт с «Лиллем», а нового клуба для португальца пока не нашлось.
Ренан — € 9 млн
20-летний центральный защитник освободился несколько дней назад, когда закончился его контракт с «Палмейрас».
Серж Орье — € 10 млн
«Вильярреал» не стал продлевать контракт с Орье по итогам сезона, сейчас 29-летний ивуариец в поисках новой команды.
Аднан Янузай — € 12 млн
Пять последних сезонов Янузай провёл в составе «Сосьедада». Сейчас футболисту 27 лет.
Джейсон Денайер — € 14 млн
В июле Денайер перестал быть игроком «Лиона». Ещё зимой писали об интересе «Ювентуса» и «Барселоны», но летом клубы так и не проявили инициативу.
Флориан Гриллич – € 16 млн
Контракт с «Хоффенхаймом» Гриллич решил не продлевать. Весной сообщалось, что австрийского футболиста предлагали клубам Серии А – «Интеру» и «Роме».
Андреа Белотти — € 20 млн
Белотти покинул «Торино», в котором выступал семь лет. Футболиста уже ждёт контракт с «Ромой» на четыре года.
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