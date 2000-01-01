Первая лига: Блестящий игрок месяца в июле

Оба гола Шамкина пришлись на один матч — со «СКА-Хабаровск». Он вывел «КАМАЗ» вперёд уже на 13-й минуте, а на 70-й, когда счёт был 2:1 в пользу его команды, оформил дубль. Соперник впоследствии отыграл один мяч, но победа осталась за Шамкиным и его партнёрами.