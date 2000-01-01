Первая лига: Блестящий игрок месяца в июле

Блестящий игрок месяца — Даниил Шамкин
20-летний нападающий «КАМАЗа». Этим летом перешёл на правах аренды из «Зенита».
В трёх матчах Первой лиги Шамкин забил два гола. Для этого ему понадобилась 221 минута. Среднее время для гола — 110,5 минуты.
Шамкин выходил на поле во всех трёх матчах, и каждый раз «КАМАЗ» побеждал. Сначала команда из Набережных Челнов разобралась с «Нефтехимиком» (1:0), потом — со «СКА-Хабаровск» (3:2), а затем — с «Кубанью» (1:0).
Оба гола Шамкина пришлись на один матч — со «СКА-Хабаровск». Он вывел «КАМАЗ» вперёд уже на 13-й минуте, а на 70-й, когда счёт был 2:1 в пользу его команды, оформил дубль. Соперник впоследствии отыграл один мяч, но победа осталась за Шамкиным и его партнёрами.
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