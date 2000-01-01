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Мем месяца — Илья Грузнов
Мем месяца — Илья Грузнов
Нападающий «Шинника» умудрился стать и героем, и антигероем матча с «Акроном».
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Для команды Грузнова матч складывался нелегко. К 90+3-й минуте счёт был 2:2. А потом произошло удивительное.
Для команды Грузнова матч складывался нелегко. К 90+3-й минуте счёт был 2:2. А потом произошло удивительное.
Когда истекала 90+3-я минута, Грузнов эффектно замкнул прострел с левого фланга. Играть оставалось совсем немного, поэтому эмоции захлестнули нападающего. Это победа, причём волевая!
Когда истекала 90+3-я минута, Грузнов эффектно замкнул прострел с левого фланга. Играть оставалось совсем немного, поэтому эмоции захлестнули нападающего. Это победа, причём волевая!
На радостях Грузнов снял футболку, но забыл, что у него уже была жёлтая карточка. Илья осознал свою ошибку и уставился на судью в надежде на пощаду, но правила есть правила. Арбитр показал нападающему вторую жёлтую карточку и досрочно отправил его отдыхать.
На радостях Грузнов снял футболку, но забыл, что у него уже была жёлтая карточка. Илья осознал свою ошибку и уставился на судью в надежде на пощаду, но правила есть правила. Арбитр показал нападающему вторую жёлтую карточку и досрочно отправил его отдыхать.
Первая лига: Мем месяца в июле
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