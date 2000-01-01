Левандовски против буллинга, Роналду – за пересадку волос. Как инвестируют топ-футболисты?

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Куда вкладывают свои деньги топ-футболисты?
Куда вкладывают свои деньги топ-футболисты?
Самые необычные варианты – от свадебных магазинов до стартапов, которые могут изменить весь мир.
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Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Роберт вкладывает деньги только в интересные ему проекты. Среди них – Samurai Labs (разработка по борьбе с кибербуллингом), игровая компания Movie Games и сервис Wedding.pl, где можно купить всё для свадьбы.
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
В числе вложений англичанина – компания Studio 99 по производству документалок, компания по производству продуктов на основе биосинтетических каннабиноидов и, конечно же, футбольный клуб «Интер Майами».
Матьё Фламини
Матьё Фламини
Крупную сумму денег Фламини вложил в компанию нового времени – GFBiochemiсals: они производит левулиновую кислоту, которая в будущем может заменить топливо во всех его формах.
Дидье Дрогба
Дидье Дрогба
Одни из самых надёжных инвестиций – в золото. Так подумал Дрогба и решил купить долю в шахте по добыче золота в родном Кот-д'Ивуаре.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Более $ 40 млн Роналду инвестировал в сеть именных гостиниц. Еще миллион ушёл в клинику по лечению и пересадке волос в Испании.
Неймар
Неймар
Бразилец часто тратит деньги на дорогие покупки, но какие-то из них могут оказаться дальновидными: в этом году Неймар приобрел NFT на $ 1 млн.
Лионель Месси
Лионель Месси
Месси, как и Роналду, тоже вкладывался в отели, а недавно в СМИ начала появляться информация, что аргентинец хотел бы стать инвестором клуба Дэвида Бекхэма.
Жерар Пике
Жерар Пике
Пике вкладывается в очень разные отрасли: в компанию по производству котлет для бургеров, производство изотоников, бренд очков и многое другое.
Андрес Иньеста
Андрес Иньеста
Помимо винодельного бизнеса Иньеста также интересуется и технологичными стартапами: например, участвовал в проекте FirstV1sion (камера, которая страивается в одежду и может снимать видео высокого качества).
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Левандовски против буллинга, Роналду – за пересадку волос. Как инвестируют топ-футболисты?
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