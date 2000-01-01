Гарри Кейн в шаге от исторического достижения. Его следующий гол прославит его навсегда

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Кто в АПЛ забил больше всех за один клуб?
Кто в АПЛ забил больше всех за один клуб?
Гарри Кейн — в шаге от единоличного лидерства.
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10. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 119 голов
10. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 119 голов
К этому моменту египетский форвард успел наколотить в АПЛ уже 119 голов, и он вполне может улучшить результат в ближайшем сезоне.
9. Стивен Джеррард («Ливерпуль») — 120 голов
9. Стивен Джеррард («Ливерпуль») — 120 голов
Джеррард за свою долгую карьеру в «Ливерпуле» сумел добиться внушительной отметки.
8. Робби Фаулер («Ливерпуль») — 128 голов
8. Робби Фаулер («Ливерпуль») — 128 голов
Чуть лучше позицию имеет Фаулер: за два прихода в «Ливерпуль» он наколотил 128 мячей в чемпионате Англии.
7. Джейми Варди («Лестер») — 133 гола
7. Джейми Варди («Лестер») — 133 гола
Ещё один действующий футболист, который может улучшить свои позиции. За «Лестер» Варди выступает с 2012 года.
6. Фрэнк Лэмпард («Челси») — 147 голов
6. Фрэнк Лэмпард («Челси») — 147 голов
Будучи полузащитником, Лэмпард успел забить за «Челси» 147 мячей (2001-2014).
5. Алан Ширер («Ньюкасл») — 148 голов
5. Алан Ширер («Ньюкасл») — 148 голов
В свои золотые годы Ширер наколотил почти полторы сотни голов за «Ньюкасл». В клубе он провёл с 1996 по 2006 год.
4. Тьерри Анри («Арсенал») — 175 голов
4. Тьерри Анри («Арсенал») — 175 голов
В АПЛ Анри выступал исключительно в составе «канониров». 175 голов уложились в период с 1999 по 2007 год.
3. Уэйн Руни («МЮ») — 183 гола
3. Уэйн Руни («МЮ») — 183 гола
Если прибавить к этому числу голы за «Эвертон», то сумма перевалит за 200, но и 183 мяча за «МЮ» позволяли Руни несколько лет быть рекордсменом лиги по голам за один клуб.
1-2. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 184 гола
1-2. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 184 гола
В 2021 году Агуэро удалось побить рекорд Руни. Однако разница минимальная, и улучшить результат Серхио уже не сможет: сначала он перебрался в «Барселону», а затем и вовсе завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.
1-2. Гарри Кейн («Тоттенхэм») — 184 гола
1-2. Гарри Кейн («Тоттенхэм») — 184 гола
А вот Кейн может стать единоличным лидером уже в следующем матче. В «Тоттенхэме» Гарри забивает с 2011 года.
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Получить
Гарри Кейн в шаге от исторического достижения. Его следующий гол прославит его навсегда
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