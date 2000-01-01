Совсем некуда тратить безумные зарплаты! Самые странные покупки топ-футболистов

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Самые безумные траты футболистов
Самые безумные траты футболистов
Бриллиантовый мяч и церковь – ещё не самые большие странности в этом списке.
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Кот Роналду летает на частном самолёте
Кот Роналду летает на частном самолёте
Кот Роналду по кличке Пепе в прошлом году угодил в ДТП, и Криштиану решил отправить его на лечение в Мадрид на частном самолете.
Левандовски ездил за хлебом на вертолёте
Левандовски ездил за хлебом на вертолёте
Во время отдыха в польской деревеньке Левандовски решил сгонять за хлебом, но не на машине, а на вертолете. А ведь нужно было проехать всего 30 км, но Роберт решил арендовать борт.
Обамеянгу приглянулись бутсы со стразами
Обамеянгу приглянулись бутсы со стразами
Габонец обожает оригинальные бутсы и имеет у себя в коллекции несколько пар, усеянных кристаллами Swarovski. Играть в таких не очень-то удобно.
Месси не понравились шумные соседи
Месси не понравились шумные соседи
Когда Лео жил с семьёй в Барселоне, у него были достаточно шумные соседи. Месси решил проблему радикально – просто выкупил дом, в котором те жили.
Неймар купил две картинки за $ 1 млн
Неймар купил две картинки за $ 1 млн
Неймар идёт в ногу со временем, поэтому потратился на NFT. Правда, за два редких виртуальных изображения пришлось отдать $ 1 млн.
Ибрагимович раскошелился на церковь
Ибрагимович раскошелился на церковь
Несколько лет назад Златан приобрел здание церкви в Стокгольме. Пользоваться им по назначению футболист не стал и перестроил его в апартаменты.
Мяч с бриллиантами для Бензема
Мяч с бриллиантами для Бензема
72 тысячи камней общим весом в 1250 карат – и вся эта красота украшает обыкновенный футбольный мяч. За него лидер «Реала» отдал $ 250 тыс.
Рамос и Модрич потратились на муравьёв из бронзы
Рамос и Модрич потратились на муравьёв из бронзы
Рамос увлекается современным искусством уже давно, поэтому купил себе и семье сразу несколько бронзовых муравьёв от Ishiwüt. Возможно, он сподвигнул и Модрича на покупку этой странной скульптуры.
Совсем некуда тратить безумные зарплаты! Самые странные покупки топ-футболистов
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