«Можно подумать, что ему 20». Левандовски шокировал «Барсу» массой рекордов на 34-летие

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Левандовски — машина достижений в составе «Барсы»
Левандовски — машина достижений в составе «Барсы»
Роберт решил подарить себе на день рождения несколько новых рекордов.
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Левандовски — король рекордов
Левандовски — король рекордов
Первый же мяч Левандовского за «Барсу» стал самым быстрым для клуба с 2009 года. Роберт вонзил мяч в сетку на 45-й секунде, а 13 лет назад Андрес Иньеста забил «Рекреативо» на 43-й.
Гол «Сосьедаду» — особенный
Гол «Сосьедаду» — особенный
Также этот гол стал самым быстрым голом «Барселоны» на выезде с 2004 года: Савиола тогда забил «Вальядолиду» на 30-й секунде.
В Германии Роберт так быстро не забивал
В Германии Роберт так быстро не забивал
Роберт забил самый быстрый из своих 313 мячей в национальных топ-чемпионатах. За все 12 лет в Бундеслиге быстрее он не забивал ни разу.
Левандовски порадовал себя на 34-летие
Левандовски порадовал себя на 34-летие
Впервые за 10 лет игрок Ла Лиги оформил дубль в свой день рождения: в 2012 году это сделал Обафеми Мартинс за «Леванте».
Также Левандовски стал лишь третьим игроком «Барсы», которому удалось оформить дубль в свой день рождения. Ранее это удавалось Роналдо и Хулио Салинасу.
Также Левандовски стал лишь третьим игроком «Барсы», которому удалось оформить дубль в свой день рождения. Ранее это удавалось Роналдо и Хулио Салинасу.
Как сообщает «Барса», Левандовски забил самый быстрый гол в день рождения среди игроков Ла Лиги. Предыдущий рекорд принадлежал Фернандо Ансоле (1974 г., 55 секунд).
Как сообщает «Барса», Левандовски забил самый быстрый гол в день рождения среди игроков Ла Лиги. Предыдущий рекорд принадлежал Фернандо Ансоле (1974 г., 55 секунд).
Левандовски забыл, что такое возраст
Левандовски забыл, что такое возраст
«Ему 34 года, но можно подумать, будто ему 20», – отметил Педри после этой встречи. Эти рекорды в день рождения – только начало для Левандовского в новом клубе.
«Можно подумать, что ему 20». Левандовски шокировал «Барсу» массой рекордов на 34-летие
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