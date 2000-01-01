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Все россияне в истории «Челси». Захарян станет пятым!
Все россияне в истории «Челси». Захарян станет пятым!
За всю историю АПЛ всего восемь россиян переходили в клубы Премьер-лиги. В «Челси» при этом их было трое, а сейчас за женскую команду играет Алсу Абдуллина.
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Дмитрий Харин: 1992-1999 <br/> 118 матчей
Дмитрий Харин: 1992-1999
118 матчей
В составе «Челси» Харин выиграл Кубок Англии (1997), Кубок английской лиги (1998), Кубок обладателей кубков (1998) и Суперкубок УЕФА (1998). Болельщикам он запомнился в том числе мастерством отражения пеналти – за семь лет Харин взял пять ударов из 11 (45,5%).
Алексей Смертин: 2003-2006<br/> 16 матчей
Алексей Смертин: 2003-2006
16 матчей
После перехода в «Челси» Смертин сразу ушёл в аренду в «Портсмут». Вернушвись, за один сезон (пусть и не самый удачный для него лично) он в составе лондонской команды стал чемпионом и взял Кубок английской лиги. Дальше была очередная аренда и возвращение в Россию.
Юрий Жирков: 2009-2011<br/> 29 матчей
Юрий Жирков: 2009-2011
29 матчей
У Жиркова в «Челси» не особо ладилось, но переодически на поле он всё же выходил. И даже взял три трофея: чемпионство, Кубок и Суперкубок Англии. А ещё отметился тем, что забил свой первый гол «Спартаку» в Лиге чемпионов.
Алсу Абдуллина: 2021-н.в.
Алсу Абдуллина: 2021-н.в.
Алсу продолжает российскую традицию игры за «Челси» – в составе команды она уже стала чемпионкой Англии.
Арсен Захарян:?
Арсен Захарян:?
Агент игрока Павел Андреев говорит, что переход очень близко. Если так, то «Челси» в этом сезоне должен стать чемпионом – чтобы не нарушать традиции.
Захарян станет пятым россиянином в «Челси»! Помните всех остальных?
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