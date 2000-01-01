Захарян станет пятым россиянином в «Челси»! Помните всех остальных?

Алексей Смертин: 2003-2006

16 матчей

После перехода в «Челси» Смертин сразу ушёл в аренду в «Портсмут». Вернушвись, за один сезон (пусть и не самый удачный для него лично) он в составе лондонской команды стал чемпионом и взял Кубок английской лиги. Дальше была очередная аренда и возвращение в Россию.